【強制檢測】48處納強檢　馬鞍山聽濤雅苑、屯門南浪海灣、半山區雍景臺等上榜【附名單】

▲ 有關市民須在11月10日或11日進行檢測。（資料圖片）

政府今（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月3日至11月9日期間，曾身處48個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月10日或11日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

牛頭角牛頭角下邨貴新樓

牛頭角嘉和園嘉仁大廈

觀塘順利邨利恒樓

藍田安田邨安健樓

秀茂坪曉麗苑曉星閣

新蒲崗采頤花園 1 座

將軍澳尚德邨尚信樓

將軍澳景明苑旭景閣

大圍豐盛苑榮盛閣

沙田碩門邨瑞碩樓

沙田駿景園 8 座

沙田富豪花園嘉蘭閣

馬鞍山聽濤雅苑 3 座

馬鞍山聽濤雅苑 10 座

馬鞍山曉峯灣畔 5 座

粉嶺綠悠軒 5 座

粉嶺牽晴間 7 座

上水翠麗花園 6 座

上水上水中心 6 座

屯門南浪海灣 5 座

屯門南浪海灣 6 座

屯門屯貴路 3 號倚嶺南庭

元朗 Grand Yoho 3 座

天水圍天富苑齊富閣

柴灣小西灣邨瑞喜樓

柴灣興華二邨展興樓

西灣河逸濤灣冬和軒

鰂魚涌太古城泰山閣

北角城市花園 3 座

半山區雍景臺 1 座

半山區羅便臣道23號帝滙豪庭

西營盤均益大廈 2 期 B 座

香港仔香港仔中心港榮閣

鴨脷洲海怡半島怡麗閣

東涌映灣園賞濤軒 5 座

葵涌智芳街 1 號協德大廈

青衣灝景灣 6 座

青衣灝景灣 8 座

青衣美景花園 10 座

深井麗都花園 5 座

荃灣翠豐臺 5 座

長沙灣幸俊苑俊禮閣

大角咀瓏璽 8 座

何文田常盛街67號日麗園

紅磡海逸豪園 22 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

大圍美田邨美致樓

天水圍天盛苑盛珍閣

東涌映灣園聽濤軒 16 座

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責任編輯：黃悅晴