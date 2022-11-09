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【強制檢測】48處納強檢　馬鞍山聽濤雅苑、屯門南浪海灣、半山區雍景臺等上榜【附名單】

社會 20:28 2022/11/09

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有關市民須在11月10日或11日進行檢測。（資料圖片）

政府今（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月3日至11月9日期間，曾身處48個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月10日或11日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
  • 牛頭角嘉和園嘉仁大廈
  • 觀塘順利邨利恒樓
  • 藍田安田邨安健樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉星閣
  • 新蒲崗采頤花園 1 座
  • 將軍澳尚德邨尚信樓
  • 將軍澳景明苑旭景閣
  • 大圍豐盛苑榮盛閣
  • 沙田碩門邨瑞碩樓
  • 沙田駿景園 8 座
  • 沙田富豪花園嘉蘭閣
  • 馬鞍山聽濤雅苑 3 座
  • 馬鞍山聽濤雅苑 10 座
  • 馬鞍山曉峯灣畔 5 座
  • 粉嶺綠悠軒 5 座
  • 粉嶺牽晴間 7 座
  • 上水翠麗花園 6 座
  • 上水上水中心 6 座
  • 屯門南浪海灣 5 座
  • 屯門南浪海灣 6 座
  • 屯門屯貴路 3 號倚嶺南庭
  • 元朗 Grand Yoho 3 座
  • 天水圍天富苑齊富閣
  • 柴灣小西灣邨瑞喜樓
  • 柴灣興華二邨展興樓
  • 西灣河逸濤灣冬和軒
  • 鰂魚涌太古城泰山閣
  • 北角城市花園 3 座
  • 半山區雍景臺 1 座
  • 半山區羅便臣道23號帝滙豪庭
  • 西營盤均益大廈 2 期 B 座
  • 香港仔香港仔中心港榮閣
  • 鴨脷洲海怡半島怡麗閣
  • 東涌映灣園賞濤軒 5 座
  • 葵涌智芳街 1 號協德大廈
  • 青衣灝景灣 6 座
  • 青衣灝景灣 8 座
  • 青衣美景花園 10 座
  • 深井麗都花園 5 座
  • 荃灣翠豐臺 5 座
  • 長沙灣幸俊苑俊禮閣
  • 大角咀瓏璽 8 座
  • 何文田常盛街67號日麗園
  • 紅磡海逸豪園 22 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 大圍美田邨美致樓
  • 天水圍天盛苑盛珍閣
  • 東涌映灣園聽濤軒 16 座

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責任編輯：黃悅晴

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