【強制檢測】48處納強檢 馬鞍山聽濤雅苑、屯門南浪海灣、半山區雍景臺等上榜【附名單】
社會 20:28 2022/11/09
政府今（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月3日至11月9日期間，曾身處48個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月10日或11日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
- 牛頭角嘉和園嘉仁大廈
- 觀塘順利邨利恒樓
- 藍田安田邨安健樓
- 秀茂坪曉麗苑曉星閣
- 新蒲崗采頤花園 1 座
- 將軍澳尚德邨尚信樓
- 將軍澳景明苑旭景閣
- 大圍豐盛苑榮盛閣
- 沙田碩門邨瑞碩樓
- 沙田駿景園 8 座
- 沙田富豪花園嘉蘭閣
- 馬鞍山聽濤雅苑 3 座
- 馬鞍山聽濤雅苑 10 座
- 馬鞍山曉峯灣畔 5 座
- 粉嶺綠悠軒 5 座
- 粉嶺牽晴間 7 座
- 上水翠麗花園 6 座
- 上水上水中心 6 座
- 屯門南浪海灣 5 座
- 屯門南浪海灣 6 座
- 屯門屯貴路 3 號倚嶺南庭
- 元朗 Grand Yoho 3 座
- 天水圍天富苑齊富閣
- 柴灣小西灣邨瑞喜樓
- 柴灣興華二邨展興樓
- 西灣河逸濤灣冬和軒
- 鰂魚涌太古城泰山閣
- 北角城市花園 3 座
- 半山區雍景臺 1 座
- 半山區羅便臣道23號帝滙豪庭
- 西營盤均益大廈 2 期 B 座
- 香港仔香港仔中心港榮閣
- 鴨脷洲海怡半島怡麗閣
- 東涌映灣園賞濤軒 5 座
- 葵涌智芳街 1 號協德大廈
- 青衣灝景灣 6 座
- 青衣灝景灣 8 座
- 青衣美景花園 10 座
- 深井麗都花園 5 座
- 荃灣翠豐臺 5 座
- 長沙灣幸俊苑俊禮閣
- 大角咀瓏璽 8 座
- 何文田常盛街67號日麗園
- 紅磡海逸豪園 22 座
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 大圍美田邨美致樓
- 天水圍天盛苑盛珍閣
- 東涌映灣園聽濤軒 16 座
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責任編輯：黃悅晴