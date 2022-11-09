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【歷史建築】大灣區文物建築高峯論壇今開幕　與廣東省及澳門簽訂合作協議

社會 16:00 2022/11/09

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馬會主席利子厚（右二）陪同香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（右三）、國家文 物局副局長陸進（右一）、香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪（左三）等為「大灣區文物建築高峯論壇 2022」主持開幕禮。（馬會圖片）

由香港賽馬會贊助的「大灣區文物建築高峯論壇」今日開幕，爲期2日的高峯論壇免費讓市民於網上登記入場，約30位來自粵港澳大灣區的專家學者， 將分別就四個範疇分享經驗，包括

  • 文物建築保育和活化再利用的新發展
  • 知識分享和公眾參與 — 文物建築教育的新策略
  • 應用於文物建築保育和教育的新科技
  • 跨地域合作

香港大會堂現場亦有設有展覽，展示香港的歷史古蹟，以及特設互動環節，供市民參與。

財政司司長陳茂波致辭時指，在論壇期間，發展局會與廣東省文化和旅遊廳、澳門特別行政區文化局共同簽訂「深化粵港澳大灣區文化遺產交流與合作意向書」，期望可以進一步加強粵港澳大灣區在考古和文物建築的研究、保護、教育、推廣、社會參與、文創產品合作。

馬會主席利子厚表示，香港賽馬會很榮幸可以贊助是次高峯論壇，促進大灣區文物建築保育的合作和交流。多年來，馬會捐助了大量社區項目，不遺餘力地支持歷史文化保育、傳統文化活動及相關的社區教育項目發展，致力實踐建設更美好社會的宗旨。

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責任編輯：陳梓蔚

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