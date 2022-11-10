【電動車】退役電池生產者制明年諮詢　學者：料影響電動車價

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香港電動車數目正快速增長，由2019年新登記私家車中，只有6.3%是電動車，2022年已升至45.5%，即近乎每2輛新車就有一輛電動車。環境及生態局局長謝展寰昨表示，隨着電動車日益普及，電動車退役電池的數量亦會隨之增加，局方擬明年就「電動車退役電池推行生產者責任計劃」進行諮詢。有學者分析，相關計劃一旦落實，電動車會有加價壓力，建議政府及早建立回收產業鏈，減低回收成本。

環境及生態局局長謝展寰昨回覆質詢時指，在政府各項政策推動下，電動私家車每年佔香港新登記私家車的比率於近年急升，由2019年的6.3% 、2020年的12.4%、 2021年的24.4%，上升至2022年首三季的45.5%，亦即已升至近每2輛新登記私家車就有一輛是電動車。

隨着電動車日益普及，電動車退役電池的數量亦會隨之增加，《香港電動車普及化路綫圖（路綫圖）》早已預告，將實施「電動車退役電池生產者責任計劃」。謝展寰昨指，局方正與業界及相關持份者溝通，將於明年就生產者責任計劃具體建議進行諮詢，以期盡快推行。

現時要處理退役電池成本高，原因退役電池屬於化學廢物，受相關條例管制，一般要運往外地處理，如南韓或日本當地政府認可處置設施循環再造。香港汽車會會長李耀培表示，有關做法運輸及回收成本高，如生產者責任計劃「三電一腦」般，要求進口商或代理商繳付循環再造成本，相信增加的營運成本，會反映在電動車售價。

其實退役電池充滿商機，李耀培分析指，一般電動車電池用餘7成壽命便要更換，避免電壓不足影響車輛運作，不少外國廠商回收並處理電池後，可以將電池用作大廈後備電源，甚至運到偏遠地區發電，有價有市。李耀培建議政府提前建立本地回收產業鏈，利用國產電動車增加和大灣區運輸優勢，減低電動車代理商的回收成本，環保之餘避免電動車加價。

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記者：陳梓蔚