【智慧出行】港鐵今推新應用程式　涵蓋兩大功能

▲ 港鐵推新應用程式。（港鐵提供）

港鐵今（10日）推出為長者及有需要人士而設的應用程式「關愛共乘」，程式設簡易版行程指南，圖案及字體都較大，並支援語音輸入等；同時提供視障人士專用、暫只在會展站試行的「站內導航功能」，讓視障人士在車站內可掌握當前位置及附近環境，港鐵目標明年下半年會推更多功能，惠及行動不便及聽障人士。

關愛共乘應用程式設兩大功能，其中簡易版行程指南主要為長者而設，其字體及圖案均較大，提供較清晰易明的建議路綫及轉車方法，並支援以語音輸入設定起點及終點車站，程式也可設定住宅車站，並自動設定經常用車站，方便長者使用。

至於站內導航功能，則根據用家Wi-Fi訊號，並結合室內地圖和定位，辨識用家的位置。視障人士可透過聲音導航，了解站內布局、當前位置、與各車站設施的距離等，程式也會按其位置建議路綫，並適時給予剩餘距離及方向提示。站內導航功能目前可在會展站試用，港鐵目標每年將之擴展至10個新車站。

港鐵用約1年時間開發此程式，耗資約7位數，其間邀請不同視障人士團體及長者試用，有份參與的盲人輔導會復康中心學員鄧俊文表示，視障人士乘搭地鐵均會有固定路綫，不敢在地鐵周圍走，也不知道車站內實際有甚麼設施商店及設施，使用此程式可減徬徨感，清楚知道自己與月台或出口的距離，也可助使用站內的便利店及廁所等設施，增出行信心。惟導航仍會出現約3至4米內的誤差，鄧俊文認為仍可接受，指起碼已很接近目的地。

港鐵目標明年下半年就程式推出更多功能，以惠及行動不便及聽障者等有需要人士，初步預計會在程式內設預約輪椅活動摺板服務，及為聽障人士提供非緊急求助服務等。早前曾有長者倒卧紅磡站廁所6小時失救，被問到程式會都加入類似平安鐘的功能，港鐵稱正構思會否透過程式讓市民在有需要時求助，會研究相關功能及細節。

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記者：黃小冰