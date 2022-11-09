金鐘隱世自助午餐100元　立法會議員專享？

▲ 除了每周三在立法會宴會廳的自助午餐外，原來一眾立法會議員每月交100元，亦可在立法會前廳享用下午茶。

金鐘作為核心商業區之一，要享受一餐豐富的自助午餐，動輒也要數百元。之不過，金鐘今日竟然有隱世自助午餐，人均只需100元，到底在哪裏？

立法會搬到新大樓後，以往逢周三在宴會廳，一般安排自助午餐，供一眾議員享用；但自疫情爆發後，相關安排一直暫停至今。不過，隨着本港邁向「復常之路」，立法會亦恢復逢周三中午在宴會廳設自助餐的安排。

重開之後的自助餐收費，比以往便宜，每餐只需100元。難道是「抗疫價」？自由黨批發及零售界議員邵家輝透露，其實以往宴會廳的自助餐，僅有意享用的議員要夾錢，結果人數一次比一次少，最終每次收費高達200多元；但如今改了規矩，即使不食也要夾錢，帳面上食客人數大增，故價錢可以下調。

傅流螢了解過今日的菜式，有蒜香翠玉瓜炒肉片、燒蜜汁一字骨、火腿津白、日式照燒雞扒、乾燒伊麵和薑葱蠔油扒雙菇，議員可於保溫爐前自行夾取，另亦提供雪梨無花果蜜棗豬骨湯，適合在秋天滋陰養肺，據聞每周菜式都會更新，不用擔心重覆。

其實，除了自助午餐，議員每月交100元，亦可在立法會前廳享用下午茶，今日有蝦餃、牛肉球等中式點心及甜品。

立法會通常會在星期四續會，繼續討論前一日未完成的議程，但由於有機會在早上已完成會議，因此周四並無自助餐。之不過，立法會主席梁君彥已預告，明日會請一眾議員食早餐。

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