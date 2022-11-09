【方艙6萬蚊筍工咁著數？】網傳河套方艙請人閉環3個月 政府這樣回應

▲ 河套區方艙 （資料圖片）

旅遊界昨日流傳方艙又有筍工，Whatsapp短訊顯示為代香港旅行社東主協會轉介招聘訊息，「方艙需要工作人員，月薪可達6萬，必須三個月閉環工作，不可離開方艙」，更稱「旅遊界從業員優先申請」。此事成為旅遊界熱話，皆因招聘內容未有列明方艙地點、合約多長、工作性質、資歷要求等，擔心流傳訊息遭人冒認，跌入求職騙案，但人工又極為吸引。

據悉，現時方艙使用率低，外界對仍要高薪聘工作人員感到奇怪。現時保安局管理的社區隔離設施，包括竹篙灣及啟德社區隔離設施。但消息指，以往招聘方艙員工，均交由旅議會代辦。不過旅議會表示，今次沒有收到相關資訊，亦從未收到政府委托做招聘一事。

旅遊界對請人一事感到似是而非，但因月薪6萬元相當吸引，不少人按短訊要求，以「接龍」方式在短訊內報名，留下姓名及電話。

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有業內人士指，今次以月薪6萬聘請，但要閉環工作，令人聯想起早前傳出落馬洲河套區方艙醫院移交香港，可能是準備內地通關「逆隔離」安排。不過有政圈中人表示，有關「逆隔離」仍是「十劃未有一撇」，對傳出招聘一事均感奇怪。

種種跡象反而令旅遊中人擔心近日網上騙案猖獗，未知是否有不法份子借用旅行社東主協會之名，騙取個人資料。

TOPick向旅行社東主協會長葉慶寧查詢，他表示協會確有代業界朋友向業內人士發出徵詢意見的短訊，查詢如果方艙需要工作人員，假設有高薪水月薪數萬元，但要閉環3個月不能離開方艙，問業內人士多少人工才會打動到，又可介紹多少人加入行列，及後更假設高薪是指6萬元起。

葉慶寧強調不是該會負責招聘，亦不知是哪一個方艙，只是代業界朋友查問，但後來又承認有發出6萬元招聘方艙人員的訊息，「要閉環3個月，無6萬元邊個肯做呀？」但他強調，不是發出招聘訊息，只是問「有邊個行家有興趣去做」。

到今日傍晚，業內人士已收到另一個由旅行社東主協會發出的訊息，表示一日內已收到200人報名，反應熱烈，並已額滿，下午2時已將報名名單轉交「相關人士」跟進，不用再報名。

TOPick下午亦向保安局查詢是否招聘方艙員工一事。政府約晚上9時半出稿澄清，表示有關網上流傳招聘方艙閉環工作人員一事，政府發言人重申港深兩地政府正就「前置檢疫」的建議磋商具體要求，以確保方案得以周全制訂。有關磋商仍在進行中，政府現階段並沒有向外聘請員工負責上述工作。

政府呼籲市民求職時要小心，如對任何招聘廣告存有懷疑，應避免向第三者披露個人資料，以免有關資料被不當使用。

不過有業內人士指，雖然政府表示「沒有向外聘請員工」，但不排除是前期準備工作，就閉環工作向業界「摸底」應徵意願，但提醒業界人士留意政府最新資訊，防止誤墮求職陷阱。

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記者：吳雋妍