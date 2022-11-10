【她93歲仍在創作】草間彌生203件作品周六M+登場　首展疫下11畫作展現療癒力量

▲ M+特別展覽「草間彌生:一九四五年至今」周六開幕。圖為作品 《自我消融》 1966 至 1974 年 （馮漢柱攝）

M+博物館開幕一周年首個特別展覽「草間彌生︰一九四五年至今」將於本周六開幕。展覽將按時序及主題展出日本藝術家草間彌生203件作品，發掘她70多年來超凡絢爛的藝術之路，見證藝術連繫人心、治癒心靈的力量，包括首次展出11幅她近年於病榻上創作的《每天為愛祈禱》系列作品，望給予香港市民正面力量，面對疫情帶來的焦慮。

展期由本周六起至明年5月14日，標準票每張240元，M+副總監及總策展人鄭道鍊有信心展覽質素「對得起價錢」，預期6個月展期將迎來6位數字訪客。

成人240元 「質素對得起價錢」

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草間彌生是當代藝術史上舉足輕重的亞洲藝術家，今年已屆93歲，素以豐富多產的創作聞名，作品涵蓋繪畫、雕塑、大型裝置等。是次展覽有六大主題，分別為︰無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，映射着她多姿多彩的藝術人生。

「無限」是草間彌生在其藝術貫徹始終的主題，無窮無盡的網狀花紋是她其中一個顯著特色，其靈感來自於在飛機上俯瞰太平洋的體驗，以此表達對生命紛雜無涯的感受。其中尤其特別的一個作品，是她於2011年所作的《輪迴》，畫中電光綠與海軍藍波紋在熒光粉紅色上浮游，令人聯想到污染，以暗示同年日本福島核事故所排出的核廢料。

回顧藝術路 波點透視價值觀

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草間彌生早年赴美發展至1973年返日，當時正值日本經濟騰飛。她以童年故居附近河道的「數百萬顆白色石頭」為靈感，以量產物品為素材，於家具或其他日常物品附上多個細小的填充布袋。例如在「積累」主題的展品之一《手的積累》，便是在一張梳化和兩張扶手椅上，覆滿塗成銀色的工作手套，諷刺大量生產、盲目消費的年代。

連結和集體是草間彌生藝術的重要價值觀，即毀滅自我後便可以自由平等的狀態與其他人及世界重新連結。在1960年代末，她在美國曾舉行多場裸體展演，讓演出成員身上塗滿標誌性的波點，主張人類身體的平等與解放。而展覽中的《自我消融》便是草間彌生少數從美國帶回日本的作品，這件裝置場境仿如晚餐聚會，重複的圓點布滿所有物件，營造人體模型與不同物品融和合一的錯覺。

草間彌生一直視植物為同類，並將她對自然世界的興趣擴至宇宙哲學。這種「生物宇宙」的理念在其作品《性愛執念》中顯露無遺。畫布上滿布波點的有機形狀如同根莖與藤蔓，波點則象徵太陽、地球和月亮，以及世間眾生，勾勒出星系與細胞形態之間模糊的關係。

後期創作 展現藝術療癒力量

已過耄耋之年的草間彌生經歷二戰，又長年受精神疾病折磨，對死亡亦有深切體會。例如展品《囚牢之門》以銀色劃出一道冰冷大門，其上布滿樹枝狀的突出物，寓意人生可能會在不同階段面對死亡，但擁有強大生命力的樹枝，終可突破大門的界限，從門後走出來。

在草間彌生的藝術生涯後期，生命的力量和藝術的療癒力量均成為重要主題。她在新冠疫情肆虐期間住院時每日都會作畫，是她病中的重要支柱。是次展覽首次展出11幅她近年於病榻上創作的系列作品《每天為愛祈禱》，望給予香港市民正面力量，面對疫情帶來的焦慮。

記者 黃穎津