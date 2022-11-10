香港控煙四十周年   邁向「零煙害」世代

全賴各界努力 使香港在控煙工作上取得顯著成果

2022年不僅為香港控煙四十周年，全禁另類吸煙產品的條例亦於今年4月30日正式實施。同時全賴政府及社會各界一直努力不懈，致使香港吸煙率從1980年代初的23.3%降至最新9.5%的單位數，在控煙工作上取得顯著成果。香港吸煙與健康委員會（委員會）舉辦「香港控煙四十周年」慶祝典禮，與逾百嘉賓一同回顧過往控煙工作的重要進程，期望透過團結各界力量，早日實現無煙香港的願景。



自1982年《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）制定後，香港一直以多管齊下及循序漸進的方式實行不同的控煙措施，並鼓勵吸煙人士戒煙，務使在抑制煙草廣泛使用的同時，亦減低二、三手煙對公眾的影響，保障市民免受煙草危害。

「香港控煙四十周年」 慶典 各界分享控煙的重大成果

「香港控煙四十周年」慶祝典禮的主禮嘉賓包括行政會議成員林正財醫生、醫務衞生局局長盧寵茂教授、衞生署署長林文健醫生、醫院管理局主席范鴻齡、海關副關長黎流栢、懲教署副署長吳超覺，以及香港吸煙與健康委員會主席湯修齊及副主席陳志球博士。

國家衞生健康委員會規劃發展與信息化司司長毛群安亦透過錄影視像發表開幕辭，除肯定了香港特區政府在控制煙害方面的努力外，更讚揚香港的成就為全國控煙工作的典範。他亦提及黨中央及國務院對中國控煙的期望，以及展望將來香港和內地保持密切交流和合作，持續推進健康中國建設。

世界衞生組織總幹事譚得塞博士透過錄像恭賀香港在抑制煙草使用方面取得令人鼓舞的成就。他表示，香港先後推出多項不同的控煙措施，包括於公共運輸交通工具、公眾及室內工作間禁止吸煙、採用煙害圖象警示、禁止煙草廣告，以及近期全面禁止電子煙及加熱煙，促成香港吸煙率首次下降至10%以下，為全球樹立榜樣。

醫務衞生局局長盧寵茂教授表示：「香港控煙政策的長遠目標，是在將來徹底消除煙草禍害，讓新一代不需再受到煙草產品的誘惑及危害，令市民生命健康得到全面保護。香港在過去四十年，推行了全面及持續的控煙措施，成功將吸煙率從1980年代初的百分之23，降至今時今日的百分之9.5。政府有計劃就下階段控煙措施進行公眾諮詢，聆聽香港市民對不同控煙措施的意見。我們會同時加强戒煙服務，透過全方位的措施，與不同持份者攜手合作，為達至百分之7.8吸煙率的目標共同努力。」

委員會主席湯修齊表示，「香港的吸煙率持續下降至去年首次錄得9.5%的單位數比率。全禁另類煙的條例並於本年4月30日起正式生效，相信能有效阻止另類吸煙產品在港落地生根及引誘市民尤其青少年成為吸煙者。」他期望政府能夠制定更全面的控煙政策，回應市民對「零煙害」的訴求。

逾百名嘉賓、政府官員、學術界、醫護界、控煙工作者、戒煙服務機構及支持控煙的非政府組織出席是次慶祝典禮。委員會於典禮上亦播出香港控煙四十周年短片，並特別邀得多名控煙翹楚包括衞生署前任署長林秉恩醫生及陳漢儀醫生、委員會前任主席左偉國醫生及劉文文，向與會者分享各項控煙範疇的重大成果。

為下一代送上無煙未來

一眾控煙專家包括行政會議成員林正財醫生、香港大學公共衞生學院榮休教授及名譽臨床教授林大慶教授，以及世界家庭醫學組織前任主席李國棟醫生與「無煙Teens精英計劃」2021-2022冠軍隊伍聖傑靈女子中學的學生代表同場進行交流，並聚焦討論香港未來如何把握現時低吸煙率的優勢，有序推進為無煙香港。討論的課題涵蓋大幅增加煙草稅、擴大法定禁煙區、推行全煙害警示包裝、禁止加添味道的煙草產品、提高戒煙成功機會等各方面。委員會一直致力推動公眾教育，從小培養拒絕吸煙的意識，使全港中學生的吸煙率由2004年的9.6%下降至2021年的1.2%，並一直維持於低水平，成功遏止昔日吸煙流行風氣。

來自北角衞理小學的學生在典禮上表達對無煙未來的期待。醫務衞生局局長盧寵茂教授、衞生署署長林文健醫生及委員會主席湯修齊細心聆聽，最後一起祝願為下一代送上無煙未來。委員會主席湯修齊亦希望市民明白倡議控煙政策的出發點是讓下一代能夠在更健康的生活環境成長，免受任何形式的煙害影響，並期待繼續支持控煙工作。

(特刊)