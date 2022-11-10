【復常之路】史立德：冀當局盡快落實入境檢疫至「0+0」　增加訪港商務旅客

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「0+3」入境檢疫安排實施兩個月，大批港人外遊，惟海外旅客未見大幅回升。廠商會會長史立德今日（10日）表示，本港因新冠死亡是維持在低水平，希望政府能夠盡快落實0+3，吸引更多國際商務旅客。

廠商會會長史立德接受電台訪問時指，本港現時仍實施0+3不會吸引旅客考慮來港，有旅客亦誤解0+3仍需3天酒店隔離，所以最好將入境檢疫放寬至0+0。他又質疑香港作為國際城市，至少要與其他地區看齊，才能提升競爭力和形象。他透露，國際商務旅客可能只是逗留香港2至3日，其後到訪日本、台灣、越南等，如果本港仍實施0+0是不會考慮來港。

這些國際商務旅客都會來香港兩至三天，很多都會去日本、台灣、越南等地方，每處都會去一、兩、三天左右。如果我們現在仍不落實0+0，難免讓人感覺到香港未曾百分百(復常)，香港已經回來了。

他建議在放寬至0+0前，可考慮放寬商務旅客來港，在「黃碼」期間進岀公眾展館，並允許在特定地方進食，以提升競爭力。



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記者：余思嵐





