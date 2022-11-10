  • 25°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 10:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】史立德：冀當局盡快落實入境檢疫至「0+0」　增加訪港商務旅客

社會 09:42 2022/11/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

(資料圖片)

「0+3」入境檢疫安排實施兩個月，大批港人外遊，惟海外旅客未見大幅回升。廠商會會長史立德今日（10日）表示，本港因新冠死亡是維持在低水平，希望政府能夠盡快落實0+3，吸引更多國際商務旅客。

廠商會會長史立德接受電台訪問時指，本港現時仍實施0+3不會吸引旅客考慮來港，有旅客亦誤解0+3仍需3天酒店隔離，所以最好將入境檢疫放寬至0+0。他又質疑香港作為國際城市，至少要與其他地區看齊，才能提升競爭力和形象。他透露，國際商務旅客可能只是逗留香港2至3日，其後到訪日本、台灣、越南等，如果本港仍實施0+0是不會考慮來港。

這些國際商務旅客都會來香港兩至三天，很多都會去日本、台灣、越南等地方，每處都會去一、兩、三天左右。如果我們現在仍不落實0+0，難免讓人感覺到香港未曾百分百(復常)，香港已經回來了。

他建議在放寬至0+0前，可考慮放寬商務旅客來港，在「黃碼」期間進岀公眾展館，並允許在特定地方進食，以提升競爭力。


HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐



 

 

相關文章

【電話騙案】七旬婦墮假執法人員電騙案　銀行戶口1400萬元被轉走
今日 09:04
【電話騙案】七旬婦墮假執法人員電騙案　銀行戶口1400萬元被轉走
【珍惜生命】將軍澳老婦院舍疑高處墮下　當場證實死亡
今日 09:16
【珍惜生命】將軍澳老婦院舍疑高處墮下　當場證實死亡

你可能感興趣

【電話騙案】七旬婦墮假執法人員電騙案　銀行戶口1400萬元被轉走
今日 09:04
【電話騙案】七旬婦墮假執法人員電騙案　銀行戶口1400萬元被轉走
【珍惜生命】將軍澳老婦院舍疑高處墮下　當場證實死亡
今日 09:16
【珍惜生命】將軍澳老婦院舍疑高處墮下　當場證實死亡
香港 商會 酒店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
17:27 2022/11/09
【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
【長洲MMA】錢嘉樂遭挑釁街頭毆鬥處下風？　經理人回應：暫時未找到他
10:37 2022/11/09
【長洲MMA】錢嘉樂遭挑釁街頭毆鬥處下風？　經理人回應：暫時未找到他
【癌症殺手】女子用易潔鑊煮食30年患卵巢癌　醫生揭做錯5件事增致癌風險
10:59 2022/11/09
【癌症殺手】女子用易潔鑊煮食30年患卵巢癌　醫生揭做錯5件事增致癌風險