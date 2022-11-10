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【女神拍拖】蟲草大王直認有留意李佳芯拍拖傳聞　陳恩德表示現時有「新目標」

娛樂 10:33 2022/11/10

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「蟲草大王」陳恩德對Ali拍拖傳聞有所回應。

近日有港人在日本輕井澤Outlet偶遇李佳芯（Ali），發現與Ali同行的是一名年約40歲的神秘男子。隨後，Ali在社交網上載限時動態，影住咖啡，並寫上：「懂我的，自然會懂」，似為近日緋聞抒發感受。

Mark接受傳媒訪問時也對Ali的緋聞有回應，並透露自己現時的「目標」！

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蟲草大王有回應

Ali疑有新戀情，「蟲草大王」陳恩德（Mark）的心情也備受關注，事關他室在今年初被爆出與Ali秘密拍拖超過一年，不過Ali即發長文澄清與Mark從沒拍拖。Mark更指TVB阻他跟Ali合照，並揚言要抽起在TVB落的千萬元廣告。

Ali疑有新戀情一事成為網民話題，當然大家也希望女神可以覓得幸福，Mark接受傳媒訪問時指自己也有留意報導，不過自己是「睇完就算，冇咩反應呀」，兼且稱自己不認識當中的神秘男子。他也有向Ali送上祝福，「全部都係朋友，幸福就最好。」

Mark對朋友又的確相當「唔話得」，他曾無條件豪擲逾35萬支持Ali執導微電影。

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有「新目標」？

另一方面，Mark指自己最近比較留意鄭裕玲（Dodo姐），並與Dodo姐傾談新產品的合作。

Mark邀請Dodo姐出任品牌代言人拍攝廣告，在今年9月，Dodo姐日前在社交平台分享廣告片段、與工作人員的大合照。

Mark在拍攝當中也有現身，顯然對廣告十分著緊，也不敢待慢Dodo姐。他在事後也有於社交平台分享他與Dodo姐的合照，表示由她任代言人是很榮幸，「能與她一起拍攝廣告和交流，看到敬業樂業的態度真的令人敬佩。」

他又透露由於拍攝當天是Dodo姐的生日，故特意準備了蛋糕、鮮花，果然十分「識做」！他又表明期待再有下一次的合作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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