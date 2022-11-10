【2023年12星座運勢大全】白羊座有較強外遊運　感情宜有足夠定力

▲ 對於白羊座來說，本年度可能會有較強的外遊運，但同時許多問題或會在本年呈現。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評白羊座2023年星座運程

本年度木星坐落白羊座，對於白羊座來說，本年度可能會有較強的外遊運，但同時許多問題或會在本年呈現。

愛情：白羊在愛情方面，容易出現第三者，影響自己的感情運，留意1月及5至7月，提醒自己要有足夠定力，感情運會比較順利。

事業：今年在事業上，會有較多貴人相助，但卻失去自己的定位，容易做得太多，而得不償失。

健康：身體方面，今年容易有皮膚問題，小心留意。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華