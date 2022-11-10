【2023年12星座運勢大全】金牛座留意情緒健康　感情處劣勢慎防冷戰

▲ 金牛座今年運氣相對較差，而月亮在金牛座成相，亦令情緒變得不穩定。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評金牛座2023年星座運程

金星在元旦與冥王星合，代表了金牛座今年運氣相對較差，而月亮在金牛座成相，亦令情緒變得不穩定。

愛情：金牛在2023年處於感情劣勢狀態，情緒的壓力導致生人勿近，如果有對象的，很容易會與對方冷戰而分開，新對象也難以進入。期望3至4月，是一個較好的月份。

事業：今年事業較多機會，但必須靠自己的堅持才能成功。要注意人際上失去支持，令自己難於發揮，所以要對自己要求更嚴格，才可能在年尾得到好成績。金牛座的朋友，務必留意5月易出問題。

健康：容易出現與筋骨有關的問題，亦要小心疲勞過度。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華