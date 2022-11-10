商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會將於今日（10日）於昂坪市集舉行，一眾鏡粉收到消息記者會將有MIRROR成員到場，再次提早到昂坪市集霸位為偶像造勢。一向關心粉絲的姜濤昨晚在社交網站發文關心通宵露宿霸位的粉絲。

而姜濤主演的ViuTV劇集《季前賽》本周迎來大結局，看過昨晚（9日）的播出後，姜濤於凌晨有感而發。

【MIRROR成員】姜濤關心昂坪通宵霸位粉絲 凌晨有感而發：只能向生活妥協

最新影片推介：林海峰、蘇玉華專訪

一年一度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會本於月初舉行，因遇上颱風關係延期至今日。據悉今次本是MIRROR復出後，12子全員現身的首個公開活動，但改期後部份包括成員呂爵安（Edan）、 江𤒹生（Anson Kong）及邱傲然（Tiger）未能現身。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

雖然MIRROR不齊人，但仍然號召力過人，一班鏡粉再次提前到場，紮營霸位望見偶像一面、為其造勢。慶幸今次不如上年一樣天氣惡劣，大會更做足準備，為一早到達市集準備通宵守候的粉絲安排室內場地供休息及補給，室內休息場地設有少量座位，亦提供熱水、暖包及乾糧等物資，供粉絲使用。

【季前賽】姜濤宣布暫緩29歲退休計劃 預告明年推出個人新歌

暖男姜濤見到相關的報導，昨晚已在其社交網站的限時動態出文關心鏡粉：「辛苦大家了，好好照顧自己，不要生病，不舒服不要硬撐。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

睇劇有感而發

由姜濤主演的《季前賽》將於本周五迎來結局，昨晚由姜B「擔大旗」，首先面對飾演其母的童愛玲打算「二次拋棄」，只帶弟弟「老闆仔」到澳洲，姜濤上演失望又傷心的複雜情緒，再面對繼父Raymond（歐錦棠飾）的語言刺激，令他打算哄騙「老闆仔」隨二人到澳洲得到更好的生活。

姜濤在凌晨時份看完劇後，突然有感而發：「記得這一個動作（向歐錦棠揮拳）是突然加進去的，當下感受到孝的不甘、委屈和無奈。現實生活中，我們又何嘗不是只能向生活妥協，有那麼多無法控制的事情，而我們除了憤怒，還能做什麼呢？戲劇世界𥚃是美好的，可這世上有多少個像孝這樣的人，只能向現實低頭…」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R