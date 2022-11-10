【2023年12星座運勢大全】雙子座感情或陷苦戀　事業宜低調勿強出頭

▲ 雙子座的朋友，今年跟着領導走就好，別太突出自己，如果突出自己的話，容易會被針對。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評雙子座2023年星座運程

受到福點與金冥的影響，今年的雙子機遇較多，但多數難於掌握，要試圖控制好助力，才容易成功。

愛情：受到金星影響，今年容易墮入一段辛苦的感情上。如果是有對象的，可能感情上難與對方同步，而變得誤會頻生。如果沒有對象的話，容易墮入一段痛苦的愛情中，該斷得斷。

事業：今年跟着領導走就好，別太突出自己，如果突出自己的話，容易會被針對。但只要慢慢做，機會反而容易掌握。

健康：小心氣管問題，特別是1至2月期間，如有哮喘等毛病的，比較易出問題。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華