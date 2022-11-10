【2023年12星座運勢大全】巨蟹座運勢強勁今年稱霸　或有較佳轉工機會

▲ 今年巨蟹座運勢良好，可說是今年運勢之王。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評巨蟹座2023年星座運程

月亮的助力，令今年巨蟹座運勢良好，可說是今年運勢之王，宜親力親為，會有幫助。

愛情：基於對方的需求，自己比較容易被依賴，或對方會放更多心機在自己身上。如沒有對象，可能會有新對象出現，雖然真心，但質素就要自己把關了。留意5至6月的狀況。

事業：今年事業宜多預留空間給予變化，今年變化會較多，但變化之中會有機會，所以隨機應變，爭取機會會較好，今年7月或9月，可能有較佳的轉工機會。

健康：留意今年可能會偏頭痛發作，或出現面部皮膚問題，留意護理。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華