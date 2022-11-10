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【2023年12星座運勢大全】獅子座工作易出錯要留神　愛情宜製造小浪漫  

休閒消費 16:06 2022/11/10

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今年運勢比較難以掌握，要借助別人的建議，才能改善。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評獅子座2023年星座運程

太陽在元旦期間只有天王星一個相位，所以今年運勢比較難以掌握，要借助別人的建議，才能改善。

愛情：今年有對象的話，容易分手，對方會感到雙方不匹配，情感上相處較難，宜給予一點小浪漫，減低對方的不滿情緒，特別留意2至3月及10月的情況。如果未有對象，新對象不易發展。

事業：今年容易出錯，以及承受他人的錯誤，盡量接受他人的建議，會減少出錯機會，特別留意11月。

健康：容易被他人傳染，小心各種流感傳染病。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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