【2023年12星座運勢大全】處女座多關懷愛侶減誤會　工作或轉換新環境  

▲ 處女座在今年容易犯錯，幸好獲火星幫助，逢凶化吉。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評處女座2023年星座運程

水星受到金星影響，處女座在今年容易犯錯，幸好獲火星幫助，逢凶化吉，所以，今年對處女座的朋友來說，最需要的是勇氣與面對。

愛情：今年容易在愛情上得罪對方，不同的小意外導致誤會重重，特別是會出現遲到、失約等情況。要留意自己的日程，盡量跟對方好好相處，多點關懷，會有較好的發展。要留意，1月與3月特別危險。

事業：9月期間，水星逆行穿過處女座，所以事業上會有一定影響，容易出現與計劃不符的事情，要預留多點時間處理突發情況，或者嘗試一些新事物，或轉工，會較有幫助。

健康：要特別留意飲食，容易出現腸胃問題，特別是5至6月，更易發生。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華