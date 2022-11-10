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【2023年12星座運勢大全】天秤座要處理人際斷捨離　適合開展新業務

休閒消費 16:08 2022/11/10

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今年天秤座的人際關係可能出現大變動，適合重整人際關係，把一些不良的朋友作出斷捨離，以及認識一些新的朋友。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評天秤座2023年星座運程

金冥的影響力下，加上土星空亡，今年天秤座的人際關係可能出現大變動，適合重整人際關係，把一些不良的朋友作出斷捨離，以及認識一些新的朋友。

愛情：對象可能變得較為難相處，其主要問題是自己太過敏感，而把對方的說話理解過度，試圖與對方作出一定商量才行動，或由對方主動會較好。要留意自己的情緒狀況，亦令對方感到不安。沒對象的話，留意9至11月，可能會認識到適合的對象。

事業：事業發展平平，適合開展新業務，以此拓展新的發展空間，把雞蛋放在兩個籃子上，比較合乎今年的發展。自己業和老闆們要留意7月時間，會適合發展新的業務。

健康：今年健康比較差，特別是因為累積疲勞，小心因過勞而導致的體力與免疫力不足，特別是轉季期間的小病痛。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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