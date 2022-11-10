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【2023年12星座運勢大全】天蠍座嚴重不安影響人際　勿錯信敵人遭拖後腿

休閒消費 16:08 2022/11/10

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天蠍座的朋友要留要，如果信錯別人，9月可能會有大問題發生。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評天蠍座2023年星座運程

金星與月亮的問題，導致今年天蠍座出現相對當大的不安感，令他們會避開，或主動斷開大部分的關係，成為一個情感的孤兒。

愛情：自己的不安感，對愛侶愈來愈感到不滿，容易因為恐懼而懷疑對方，令感情出現衝突與破壞，亦破壞了雙方的信任。如果今年想要小朋友，可能要留意彼此之間的關係，容易會因小朋友的問題，把關係推到更惡劣的情況，特別年尾時期比較容易懷孕，小心控制。沒有對象的話，今年易把對方拒之門外，但可能於年尾會按捺不住而做錯決定。

事業：今年工作太忙，加上競爭大，敵人也較多，要留意分清楚助力和拖累自己的人，信任、信誰，是今年的主題。如果信錯別人，9月可能會有大問題發生。

健康：情緒問題導致失眠狀況，亦可能會出現胃部狀況，今年不宜吃太多刺激性食物。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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