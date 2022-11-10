【2023年12星座運勢大全】人馬座有機會提升權力　惟愛情或陷困局

▲ 今年的人馬座好像失去了制約，可能某些團體會解散，或人事有所變動，但可以嘗試一下新的計劃或學習。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評人馬座2023年星座運程

隨著木水星的連繫，令人馬座朋友2023年的主題專注於自由上，今年的人馬座好像失去了制約，可能某些團體會解散，或人事有所變動，但可以嘗試一下新的計劃或學習。

愛情：人馬座今年受到金星對水星的影響力，容易會分手，特別是3至4月期間，有機會因雙方的環境、相處問題，而決定分手。新對象方面，可能要到8至9月，才有較大機會出現。

事業：人馬座容易在事業或身邊出現了人事變動，權力有機會操縱在自己手上，所以擁有一定的發展機會。但在這情況下，提防過度使用，造成了5月前後的內部不穩定，加上自身能力的不足，易在這種情況顯露人前，所以適宜進修，以及放權，以免一切問題都衝着自己而來。

健康：小心留意扭傷問題。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華