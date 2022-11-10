【2023年12星座運勢大全】山羊座提防有人自把自為　有利服務業客戶增多

▲ 山羊座朋友在2023年要小心應付身邊人的自把自為。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評山羊座2023年星座運程

在土火乏力的情況下，山羊座朋友在2023年要小心應付身邊人的自把自為，盡管你以為自己可以控制大局，往往在沒留意的情況下，幫你會變成害你，但自己又沒法完全完成，所以只能更多留意別人。

愛情：今年愛情運對山羊座來說，較為友善，但容易因為自己的倔強，出現衝突。雖然對方似為你付出了不少，但由於溝通不良，容易造成誤會。主動一點，反而問題會較少。今年較容易出現新對象，特別是上半年，小心複雜的感情問題。

事業：今年的工作特別有利服務業，許多客人主動上門，但亦因為事情變得複雜，容易出現許多問題，亦可能出現人事鬥爭，最好先約法三章，在既定規程進行，會較好。

健康：內分泌問題造成了山羊座朋友的煩惱，而易因壓力造成的皮膚問題，也要小心留意。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華