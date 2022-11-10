【2023年12星座運勢大全】水瓶座事業為重愛情暫緩　貴人幫助營商發展佳

▲ 水瓶座的朋友，今年應以事業為主，愛情可以暫緩一下，不需要太進取。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評水瓶座2023年星座運程

土日的無力狀況，令你需要留意水星作為輔助，今年應以事業為主，愛情可以暫緩一下，不需要太進取。

愛情：水瓶座今年愛情難有發展，特別容易在2月、8月期間出現霧水情緣，對已有或未有對象的水瓶都有不利。今年可保持穩定的相處模式，在感情固本培元。

事業：今年有貴人幫助，如果是做生意的話，特別容易發展得好。如果是自僱人士，亦會找到較多的客戶。在公司，亦容易得到賞識。不過，要小心在9至10月期間，容易出現小人，上半年的發展，可能會得罪到人，令下半年出現問題。

健康：今年水瓶座注重一下自己的精神與視力問題，雖然大多數都只是感到雙眼疲累，但對某部分水瓶座來說，視力可能會出現一些狀況，比較需要留意。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華