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【2023年12星座運勢大全】雙魚座提防有第三者　事業宜採保守策略

休閒消費 16:12 2022/11/10

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雙魚座的朋友，今年要特別留意金錢方面，可能會使用了一筆衝動之財，令自己的財政大受影響。

想睇2023年星座運程如何？12生星座2023年運程、12星座整體運勢出爐了。TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2023年12星座的運勢。想知道白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、雙鱼座，12星座的財運、工作運、愛情運？紫秤表示，看星座運程，建議使用上昇星座作參考，比太陽星座準確。而有一些事件，可能在年尾已經見到迹象，可以留意。12星座運程大全，盡在TOPick。

占星師紫秤點評雙魚座2023年星座運程

失去自制的雙魚座，今年可能會因衝動而向前進一步，特別留意金錢方面，可能會使用了一筆衝動之財，令自己的財政大受影響。

愛情：今年是雙魚的浪漫年份，容易衝動破財，亦容易衝動和他人發生關係。在愛情上，今年的雙魚有機會在1至2月、4至5月出軌，亦可能會不顧現有關係，而擁抱新的感情，請理智一點。而沒有對象的話，今年容易在4至5月遇上不適合的對象，如果要比較穩定的對象，相信在6月及9至10月，比較理想。

事業：今年如果是有決策權的雙魚，容易在今年出現錯誤決定，特別是3至4月期間，問題較易發生。盡量保守，對雙魚座可能是一件好事。至年尾，雙魚座可能會找到新的發展方向，但盡量不在今年做決定會較好。

健康：雙魚男的身體比較好，最大的問題是和水份的問題有關，多喝水就可以解決。但女性的婦女問題會較易出問題，可以留意。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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