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【兒童腦瘤】7歲女童常無故發笑神情有異　求醫揭生腦瘤引發癲癇如被點笑穴

兒童健康 10:44 2022/11/10

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一名7歲女童常無故發笑，求醫發現她生腦瘤而引發癲癇。

如果家長觀察到小朋友有任何異常，最好盡快求醫。內地一名7歲女童經常無緣無故地發笑，父母驚覺女兒神情有異。結果女童求診後，醫生發現她生腦瘤而引發癲癇，因而如被點了笑穴般，才無法控制地笑。

最新影片︰

無法控制地笑

綜合內地傳媒報道，該名7歲女童一年前開始不時無故發笑，最近愈來愈頻密，甚至會出現抽搐，嚴重影響她的學習和生活。父母覺得不妥，帶女兒到重慶醫科大學附屬兒童醫院的神經外科求醫。醫生為女童進行了一連串檢查，最終確診患上名為「下丘腦錯構瘤」的腦瘤。

下丘腦是調節內臟活動及內分泌活動的大腦中樞，如下丘腦神經元未按照正常「結構」生長，就會出現錯構瘤的情況。重慶醫科大學附屬兒童醫院神經外科副主任、癲癇手術中心首席專家翟瑄教授解釋，女童因腦錯構瘤如被「點了笑穴」，導致大腦異常放電，才會無法控制地笑，這種症狀稱為「癡笑型癲癇」。

微創手術清除腦瘤

10月26日，女童在醫院接受手術，有別於傳統的開顱手術，這是一種微創手術，既安全又少併發症。醫護人員在機械人的輔助下，將兩根電極精準地置入女童的腦內，以清除錯構瘤，根治這種難治的癲癇症狀。

專家指出，癡笑性癲癇發病常見於幼兒，與普通癲癇急性發作時出現抽搐、咬牙等明顯症狀不同，癡笑性癲癇在臨床上相對較少見，也很容易被忽視和誤診。專家提醒如不及時治療，會引發其他癲癇症狀，並導致智力發育障礙。如家長發現孩子經常無故發笑、哭鬧，最好還是求醫檢查為妙。

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責任編輯︰王明芳

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