【生育抉擇】22歲女誓言永不生B 切除輸卵管製頸鏈：戴起它充滿力量

現今女性獨立自主，生兒育女不再是女人的義務，而是一種選擇!美國一名22歲女生，早已下定決定將來永不生育、終生不當媽，她去年毅然到醫院接受輸卵管摘除手術，並將兩條輸卵管製作頸鍊留念，希望它用另一種形式陪伴自己，該女生形容每次戴起頸鏈都會「充滿力量」。這個嶄新的「做法」，迅即掀起熱烈討論。

最新影片推介

綜合外國傳媒報道，這名想法前衛大膽的女生是現年22歲的Savannah Blouin，來自美國康涅狄格州（Connecticut）。她表示，很清楚了解自己將來不會生育，遂在去年7月以手術方式切除輸卵管。不過，手術結束後，她並未有將兩條輸卵管當作醫療垃圾棄置，反而將它保存起來，並製作成一條項鍊隨時配戴在身。

Savannah接受傳媒訪問時，詳述當初萌生這個大膽決定的想法。她坦言，這是決定是受到早前美國最高法院推翻「羅訴韋德案」所啟發，同時亦受到她媽媽當年的遺憾所啟蒙。

20年前，我的媽媽也做了同樣的切除手術，但是她無法保留自己的輸卵管，因此我在手術後決定保留輸卵管，並用它製成頸鏈，完成了媽媽想把輸卵管做成珠寶的願望。

當談及保留輸卵管及製作頸鏈的過程時，Savannah憶述當日完成手術後，醫院的病理科先將兩條輸卵管進行特定測試，並在2周後送還給她。後來，她用塑膠盒裝著輸卵管，再找一間工藝品店加工。她形容製作過程十分順利，店員非常樂意幫忙，並沒有出現她預期的「驚訝」。店員首先以樹脂保存輸卵管，再專業地製作成一條頸鏈交回她手上。

點擊觀看更多圖片

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Savannah將這次經歷拍攝成短片，並上載到社交平台「TikTok」上，迅即掀起強大迴響。影片至今已獲超過300萬點擊及45萬個讚好，不少網民留言表示驚嘆，「原來輸卵管這麼小！」、「我以為它們會更大......」、「我也希望可以將卵巢製成飾物」、「我切除我的輸卵管時，沒想到這是一個選擇」。



不過，也有一眾網民認為生兒育女乃人生的重大決定，認為事主年紀尚早，便做出這個畢生的決定，擔心她將來或會後悔。Savannah笑著承認，她的弟弟大力反對她這次決定，失望地指責她剝奪了媽媽抱孫的機會。然而她的媽媽卻非常支持她的決定，更搞笑地回應弟弟的擔憂。

我媽媽說她已經有4隻寵物兔子，對待牠們就像孫子一樣愛護，因此我的決定對媽媽絲毫沒有影響。

Savannah又打趣地說，自己確實是一個想法奇特的人，我很開心能夠在手術後看到它們的，亦很感激我能完成這個過程，希望這次經歷可激勵其他人以類似的方式掌管自己的身體。她又強調，切除輸卵管後，身體狀況並沒有異常，現時她的月經和荷爾蒙仍然很正常。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣