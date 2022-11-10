【特色郵品】香港郵政推兔年賀歲生肖郵票 明上半年推出3個延伸系列
社會 10:17 2022/11/10
香港郵政2023年上半年將會推出3個延伸系列，而明年喜迎癸卯兔年，香港郵政亦會發行賀歲生肖郵票第4輯第12套，一套4枚郵票及郵票小型張展示以免為造型的傳統工藝品，寓意瑞兔納福、慶賀新歲，祝願市民來年福免迎祥，首輪訂購截止日期為11月22日。
2023年上半年會推出3個延伸系列：
- 繼2021年發行「香港館藏選粹 ─ 十九世紀外銷畫」的「香港館藏選粹 ─ 靜觀樓」（發行日期：2023年3月23日）
- 繼2020年發行「二十四節氣 ─ 春」的「二十四節氣 ─ 夏」（發行日期：2023年5月4日）
- 繼2016年發行「香港玩具 ─ 1940至1960年代」的「香港玩具 ─ 1970至1980年代」（發行日期：2023年6月13日）
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責任編輯：李榮忠