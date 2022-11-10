【飲水迷思】飲水不足可致蛀牙口臭　醫生揭4大口腔危機

▲ 飲水不足懷處多。

都市人工作繁忙，有人更會忙到忘記飲水。有牙醫便指出，身體一旦飲水不足，有機會衍生多種問題，如泌尿道容易發炎、生結石；口腔方面則會有4大危害，建議每天至少要喝水2000cc，以維護身體與口腔健康。

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台灣中山醫學大學附設醫院牙醫劉馥萱於Facebook表示，門診時留意到有些病人口乾舌燥、嘴唇乾裂，一問原來病人平時不愛喝水，或是忙到沒空喝水，劉馥萱醫師說，人體有70%是水，不喝水除了對身體不好，對口腔也有害，一天建議要喝2000cc的水。

不飲水對口腔的4大危害，包括：

1. 蛀牙增加

不喝水會導致口水減少。口水是清潔口腔的重要關鍵，可以預防蛀牙，使口中的酸鹼值穩定，避免細菌過度繁殖。

2. 容易嘴破

口水有潤滑功能，不喝水將導致口中唾液減少，牙齒就會容易咬傷嘴巴和舌頭。

3. 吞嚥困難

口腔若水分不足過於乾燥，食物就難以吞嚥，多喝水幫助口腔濕潤，有助於順利吞嚥食物，吸收營養，對年長者尤其重要。

4. 口臭增加

不愛喝水會使得口水減少，口內抗菌能力降低，細菌在口腔裡孳生，造成可怕的口臭，因此，多喝水是預防口臭的好方式之一。

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責任編輯：羅嘉欣