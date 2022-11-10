【移民潮】行行專業不夠人新一代見工要求多 高層嘆：從未試過如此低聲下氣

▲ 高層慨嘆新一代見工要求多多。

以前世代，長輩教落，人，一要努力奮鬥，才能變「人中龍」，坐到公司最高位。又或，賺得最多財富。

呢種價值觀，今個世代，是否仍是如此？

昨晚與資深牙醫阿C及CEO阿F晚飯，不約而同嘆句——世界變。

「碌Sir，香港本有3,000個持牌牙醫，但真正practice的，只有2,000個左右。故此，政府牙科，真係打晒鑼都唔夠人，搞到條龍長過......」

「吓，成千人有牌唔做？點解呢？」

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「部分移民去也。另外，不少——搵夠唔做！尤其我一輩，再搏唔知為乜，咪退休囉！」

香港自出現大型移民潮後，行行專業都唔夠人，牙醫只屬其中之一。所以，做老闆的，從未試過如今般需要「低聲下氣」。而打工的，則從來未試過如此「天之驕子」！

阿C無癮話：「嚟見工嘅，多多要求，其中最多聲明唔加班。因為，追求balance of life，賺夠就休息，又唔驚失業，因大把機構搶住要。」

此時CEO阿F接口吐苦水：「以前，大家努力工作，爭取表現，搏升職加薪及搶權力。哈，新一代的，不少真係......難以想像。個個賺夠就走去流浪，又或，怕孭太多責任，拒絕升職，寧願原地踏步，難明班友心態點解咁？」

簡單解釋，代代諗法及客觀環境不同。我哋一代，唔搏命就工又無、樓又無、權又無，總之就乜都無。

新一代，不少「老竇大把」，唔做嘢就縮返屋企住，賺夠就先旅遊玩樂，你話幾爽？

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