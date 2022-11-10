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【火爆的士哥】乘客搭車差3蚊　的士哥狂爆粗辱罵將搭客載回上車點

娛樂 11:02 2022/11/10

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乘客搭車差3蚊的士哥爆粗辱罵！

有時搭巴士﹑小巴或的士差少少未能付足車費，其實很多時候車長都會有所體諒，不過近日網上流傳一段去年9月29日的影片，片中所見一名性格火爆的士哥疑不滿乘客未能支付車資，司機立即爆粗怒罵乘客。

【長洲MMA】錢嘉樂遭挑釁街頭毆鬥處下風？　經理人回應：暫時未找到他

乘客搭車差3蚊　的士哥爆粗辱罵

短片長約1分鐘，初時見坐後座戴白色口罩的男乘客在身上摸索一會後，向的士哥稱自己「差3蚊」才夠支付車費，而司機聞言即怒火上身更爆出粗口，並叫對方給八達通，惟該乘客表示沒有。

該名火爆的士哥再次爆粗怒罵乘客，並將其載回上車位置，全程更不斷爆粗辱罵，而乘客則黯然低頭、默默承受。最後他更收取乘客身上僅餘的26港元才讓其落車，態度相當惡劣。

短片瘋傳後隨即引起網上熱議，一班網民看完影片後狠批該名火爆的士哥態度極差，又指今時今日還這樣服務態度，為「3蚊」就狂罵人，做法很有問題。
很多網民亦替男乘客抱不平，不但被人全程爆粗辱罵，還要車返原地點再收取對方車費，真的令人氣憤。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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