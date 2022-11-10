【新冠疫苗】復必泰疫苗幼兒配方預約率不理想　關日華憂未能為幼兒建立保護屏障

▲ （資料圖片）

6個月至4歲幼童昨日（9日）起可接種復必泰疫苗幼兒配方，港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今早（10日）在電台節目表示，預約接種情況暫不理想，擔心幼兒接種率不足，將未能為幼兒建立保護屏障。

港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，現時預約率不理想，除了有機會造成疫苗浪費，更擔心接種率不足，將難以為幼兒構成保護屏障。

關日華續指，幼兒自出世已接種多種疫苗預防疾病，接種時家長均無憂慮，認為新冠疫苗應是同一原理，而幼兒接種後，可避免染疫出現重症、併發症或後遺症，呼籲家長及早安排子女接種。

他又提到，很多國家已放寬或取消防疫措施，但提醒家長如帶子女外遊，要先安排子女接種疫苗，外遊期間最好配戴口罩。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈