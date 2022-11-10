【復常之路】東瀛遊舉行人才招募開放日　導遊及領隊實行包薪制

▲ 東瀛遊舉行人才招募開放日，導遊及領隊實行包薪制。（資料圖片）

自日本全面開關、本港實施「0+3」措施以及航空公司陸續增加航線，旅遊業開始逐步「解凍」，聖誕農曆年臨近，市場旅遊需求日趨增加，東瀛遊宣布將於11月19日舉行人才招募開放日，成為疫後全港首間旅行社啟動招聘計劃，籌辦大型招聘會。

東瀛遊至今接近300個旅行團成行出發，今次招聘會目標增聘20個不同部門的職位、超過100位員工，逾半數為前線職位，包括日本領隊、旅團銷售代表、分店主任等，亦有後勤職位，包括會計部、市場部、 資訊科技部等職位空缺，現場設有即場面試。

東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示，公司在高峰時期有超過600位員工，在疫情衝擊下，現有員工逾200位，而現時的收客數量大約是疫情前的3成左右，並預計未來收客仍會不斷上升， 惟員工人數難以應付需求，故急切需要為日後復常舖路。

禤國全認為在經歷過去 2 年多的停頓後，現在努力重整旗鼓，因此將舉行招聘會，希望吸引有志者加入旅遊業。 他透露，疫情期間旅遊業人才流失嚴重，公司自「0+3」以後亦已優先聘用早前解僱及遣散的員工。他坦言對旅遊業前景充滿信心，對旅遊人才需求殷切，要為復甦做好準備。

為了吸引求職者，以往導遊及領隊以底薪加佣金計算人工，現會暫時實行包薪制，日本導遊每月包薪連津貼高達2.5萬元 ，而領隊每月包薪連津貼高達 1.8萬元，以穩定他們的收入。同時，為感謝共渡疫情時艱的現有同事，亦加薪近雙位數以補回過去3年凍薪。

冀今次招募開放日可以吸納新血加入團隊之餘，亦歡迎旅遊從業員可以重新回流，重操故業加入團隊，向旅遊行業復甦踏出一大步。

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責任編輯：李榮忠