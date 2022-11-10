【捱夜傷身】趁「雙11」連日捱夜網購　20歲女癲癇發作突發呆行動異常

▲ 趁「雙11」連日捱夜網購 20歲女癲癇發作突發呆行動異常

一年一度「雙11」將至，不少網購平台都會推出限時優惠活動。內地一名20歲女生連日來捱夜網購，導致癇發作，突然發呆、雙手在亂摸，最終由母親發現並帶到醫院求診。

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根據內媒報道，在浙江省人民醫院神經內科，近日有一名母親帶著面容疲憊的女兒求診，指女兒癲癇發作。母親憶述，晚上11時多，本想提醒女兒早點睡，結果發現「不停點擊滑鼠的女兒突然發呆，叫了好幾聲也沒反應，雙手則毫無目的亂摸，大概持續了1分鐘左右才緩解」，估計是癲癇發作。



其20歲出頭的女兒小王（化名），2年前確診「海馬硬化所致顳葉癲癇」，之後開始定時服用抗癲癇藥物。在服藥1年多期間，她的病情穩定，未再復發。早前她一次短暫外出時，忘記帶抗癲癇藥物，但未感不適，以為病情已經痊癒，於是自行停止服藥。

最初她還是小心翼翼，惟前幾日開始一年一度的「雙11」預購，小王便連續好幾天捱夜網購，未料癲癇復發。

神經內科副主任金搏指出，小王癲癇復發是因自行停藥，加上作息不規律等多種因素所致，需服用原來的抗癲癇藥物，平時注意休息，盡量不要捱夜。

10個常見症狀

金醫生表示，「海馬硬化所致顳葉癲癇」是臨床上常見的癲癇病因之一，也是藥物難治性癲癇常見的病因之一，停藥後復發風險極高。

以下為常見徵狀：

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金醫生亦建議，切勿因過度勞累導致身體透支，而有基礎疾病者，如高血壓，心臟不好等，一定要按時服藥。另外，進入11月冷空氣開始頻繁，天涼外加激動、捱夜、疲勞等，會增加血壓升高、甚至中風等風險。

癲癇症常見症狀

根據本港醫管局的資料，癲癇症絕不等於精神科疾病，而是一種頗常見的腦神經系統疾病。這是由於腦神經細胞異常放電，因而引起陣發性的短暫大腦神經功能紊亂。

因應受影響的神經功能，患者會呈現不同的發病症狀，包括：全身痙攣、跌倒、咬舌、感覺麻木、發白日夢、目光呆滯、短暫記憶失常，胡言亂語或行動怪異等。

急救方法

若遇到癲癇症發作的人士，可參照醫管局所列的指引處理：

應該：

讓患者躺下，順其自然，只有在發生危險的情況下，才需要移動患者，以免產生意外，抽搐通常於幾分鐘內停止

保持患者呼吸暢通，鬆解頸上衣物，可以幫助呼吸；並應注意是否有嘔吐物、假牙或唾液等哽塞喉部，若有，應立即清除

保持空氣流通，避免人群聚集圍觀

密切觀察患者發病狀況，記錄發作時間、部位及過程

抽搐過後，應將患者轉身至復原臥式，以保持呼吸通暢，可用薄軟枕墊在頭下，讓患者舒適地慢慢復原

陪伴患者直至清醒，因為癲癇發作過後，患者可能會神智不清

患者清醒後應加以安慰，幫助他鎮定情緒

檢查患者身上是否攜帶癲癇證明書

不應該：

強塞東西放入患者口內

強行制止患者抽搐，因為可能引起更多損傷

給患者喝水或食物，因患者可能會有嘔心的感覺

給予患者服食額外的抗癲癇藥物

局部性癲癇的處理方法﹕

患者的發病雖不容易察覺，但如果患者做出危險動作，例如﹕走出馬路，應盡快制止。

在安全情況下安慰患者，引導他離開危險環境。

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責任編輯：羅嘉欣