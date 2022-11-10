【主題景點】HELLO KITTY主題酒店2025年開幕 主題樂園度假村+221間主題房

▲ Hello Kitty樂園及酒店將於2024年及2025 年開幕。

KITTY迷有福啦！Hello Kitty主題樂園度假村預計於內地三亞2024年營業，首間Hello Kitty酒店更會於2025年登陸在樂園內，一共有221間主題房間及別墅，還有特色餐廳、酒吧、宴會廳、游泳池、水療及健身中心等設施。

Hello Kitty Land樂園度假村佔地約6000平方公尺，園區結合了很多夢幻的Sanrio元素，除了主題樂園，還有酒店、娛樂表演、購物街、美食及等設施，是全球首個Hello Kitty綜合旅遊度假區。

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Hello Kitty酒店由富德集團（Keyestone Group）與凱悅酒店集團聯手開設，酒店位於海南三亞的Hello Kitty Land樂園度假村內，置身於Sanrio的童話世界般，大家可以於樂園玩足兩日一夜，相信會吸引不少遊客到訪！

HELLO KITTY主題樂園度假村

地點：海南三亞海棠灣

預計開幕時間：2024年

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責任編緝：蕭雅文