【背書受挫】中文背極唔識69歲外婆聽幾遍即會背　男孫受挫崩潰大哭

▲ 孫仔背書背極都唔識，69歲嘅外婆竟然聽幾次就可以一字不漏背出來。

踏入小學階段，小朋友開始要背書來應付默書、測驗及考試，未適應的小朋友更老是記不住，就算多用功溫習，可能成績也未如理想。內地一名小一學生日前很用功溫習中文課文，可是讀了好幾次也背不出來，豈料，69歲的外婆在旁聽了幾次後脫口而出，嚇呆了孫兒，受挫的孫兒忍不住崩潰跑入房，哭著說：「要回房間自己背！」。

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綜合內媒報導，江蘇常州一名剛上小學的小男孩因背中文課文，唸了好幾次也背不出來，他一臉焦急，只好不斷重複看著課文，沒想到旁邊的69歲外婆，僅聽了幾次的內容竟可一字不漏地背出來，小男孩被外婆搶先脫口而出，他先是沉默，然後崩潰大哭，他心裡不忿，拿著課本哭著說：「要回房間自己背！」而外婆看到孫兒的反應，更忍不住哈哈大笑起來！

網民看到影片後，紛紛送上安慰，「小朋友別灰心，可能外婆60年前搶跑預習過」、「外婆太欺負人了，這孩子內心受到了傷害」、「小學生的崩潰，就在一瞬間」、「真實了，越急約背不過」，有網民讚外婆的記憶力真好，而且這樣的教育挺好，挺激勵。

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責任編輯︰王明芳