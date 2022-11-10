【老鼠出沒】荃灣餐廳天花突跌老鼠　港男未食嚇窒即時走人報食環

▲ 荃灣餐廳天花突跌老鼠，顧客未食嚇窒即時走人。

餐廳現鼠蹤，除了令人擔心餐廳食物衛生問題，更會令食客食慾消失。本港有網民近日便於網上苦呻，早前在荃灣隨機進入一間泰國餐廳光顧下午茶，惟等待食物期間，發現該店天花位置竟然突然有一隻活生生老鼠從高處跌出，並落在卡位上，嚇得他即時走人。

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有男網民在Facebook群組「荃灣人」發文並配圖，表示自己昨日(9日)在荃灣路德圍一帶光顧了一間泰國餐廳，惟「下午兩點下午茶，嘢食未到先從天花跌咗碟活生生嘅米奇落嚟」。

▲ 一隻活生生老鼠從餐廳天花高處跌出。

從網民上載的相片可見，一隻體型瘦削的老鼠跌落在餐廳卡位椅子上，身體被一大片老鼠膠痴著而動彈不得。事後，他亦留言苦呻「我都係好耐之前食過一次，今日行過諗唔到食乜先去，點知即中奬」，又指自己事後反應:

即時冇胃口走人，之後send 咗email 去食環！

事件曝光後，不少疑似街坊紛留言指該間餐廳衛生一向欠佳，「上次去食，成面烏蠅牆」、「成日都見到有小強走入去」、「呢間不嬲唔乾淨」，有網民則笑稱「加餸喎，米奇刺身」。

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責任編輯：羅嘉欣