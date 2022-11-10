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【超能使者】伍樂怡貼身衫衣著引狼施鹹豬手　「民選港姐冠軍」不靠父幹兩年當兩店老闆

娛樂 12:20 2022/11/10

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伍樂怡在昨晚的《超能使者》慘遭鹹豬手。

TVB台慶劇《超能使者》集結多位女藝人參演，除了化身豪放MK妹「Open」的劉穎鏇，以及黑幫大家姐「韋小姐」的王君馨有夠睇頭之外，飾演唐詩詠臨時演員領班拍檔的「阿七」伍樂怡，亦引起網民注目。雖然她在劇中戲份不多，但每次出場總以貼身露腰上衣配熱褲亮相，玲瓏浮凸上圍展露無遺。

《超能使者》繼前日（11月8日）家中爆水管伍樂怡淋濕身後，昨晚（11月9日）劇情講經常撞板、單純兼傻更更的阿七，竟被魚蛋仔游說在後樓梯以靈符作法，聲稱可幫她褪去瘴氣。

阿七誤信以為真接受對方「作法」，穿著緊身上衣的阿七令魚蛋仔色心起，在作法期間施鹹豬手胸襲，最後一班超能好友使出異能為她報仇。

有「仙氣李若彤」之稱的伍樂怡（Kelly）向來深受觀眾喜愛，網民對於其戲份少兼且「平凡人」未能發揮，大嘆不值：「應畀超能力佢試吓。」不知道導演會否詢眾要求，未來劇情來個大逆轉，原來Kelly比起「最強Body」劉穎鏇更好打呢？

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【超能使者】沈震軒回歸TVB騷演技　單純阿七遭魚蛋仔咸豬手

民選港姐冠軍

Kelly參加2017年《香港小姐競選》入行，成功晉身最後五強，雖然最終三甲不入落敗於冠軍雷莊𠒇，但因深受觀眾嘉愛而獲封「民選港姐」。

其後簽約於TVB成為旗下藝員，更備受力捧獲安排參演多套劇集，包括《星空下的仁醫》、《刑偵日記》、《金宵大廈2》等，其中《青春不要臉》扮演「小龍女」姜之妍一角更大獲好評，人氣急升。

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

為兩店老闆

從小在加拿大長大的Kelly家境富裕，父親從事女性內衣生意，其胞兄則負責營銷部分，生意除了主攻內地市場，遍佈多間大型連鎖店，還遠銷至世界各地，年銷售額達幾百萬。

Kelly在加國升讀Bayview Hill Elementary School、Bayview Secondary School 及滑鐵盧大學，於2016年畢業後返回香港從事人力資源文員的工作。為增廣見聞及豐富自己人生，她與母親商量後，由其母提名參選香港小姐。

（Instagram圖片）

熱愛演藝的她不靠父幹，毅然選美加入娛樂圈，雖然未有繼承父業打理內衣生意，但遺傳父親生意頭腦，2020年豪花超過10萬創立自家滑水衣品牌IBRIO，售賣自己設計的防曬滑水衣服。翌年，她與胞兄合力開設健康Bagel網店，短短兩年成為兩店的老闆。

富二代男友

感情方面，Kelly擁有一名富二代圈外男友。有指Bagel網店其男友Fred有份打本，不過事後她澄清僅與胞兄以高達逾10萬投資，由製作至送貨均親力親為。

其社交平台的相片可見，Kelly除了熱愛行山及水上活動外，她還是騎馬高手，從小與馬匹結緣，不少分享親親馬兒的相片與眾同樂。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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