【東張西望】31歲港女健身教練突中風失行動力　媽媽疑獨吞傷殘津貼深情未婚夫不離不棄

▲ 31歲港女健身教練Kit突然中風失行動力，深情未婚夫Ron不離不棄。

患難見真情，TVB資訊節目《東張西望》昨晚（9日）播出的一集，訪問了曾經是健身及瑜珈教練的Kit，以及與她拍拖6年的未婚夫Ron。Kit在去年10月突然中風，其後證實患上遺傳性腦動脈血管瘤。經搶救後，Kit成功從鬼門關逃出來，但就失去了說話能力，而左邊身只可作有限度活動。出事後Ron仍然守在未婚妻身旁，反而是Kit的媽媽對態度冷淡，看似拒絕照顧女兒。

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現年31歲的Kit去年10月和朋友去健身室，健身後卻突然頭暈、有少許嘔吐，原以為是運動後出現的輕微不適症狀，幸而經在場休班護士發現有所不同，於是Kit即時被送往醫院搶救。進入手術室時，Kit的瞳孔已放大。在醫護人員為她注射了兩枝強心針後，成功把她搶救回來。

▲ Ron和Kit拍拖6年。（影片截圖）

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而Kit隨後被證實患上遺傳性腦動脈血管瘤，但屬於隱性，一般腦部檢查亦未必能發現。中風後，Kit的左腦動脈被切除，導致她除了喪失說話能力，認知能力及活動能力都大幅度受影響，左邊身體僅可作有限度活動。

自從做了開腦手術後，Kit的左邊頭蓋骨至今仍未縫合，預計之後再做手術要花費50多萬元，價格不菲。而由中風後，Kit一直在公立醫院留醫，直到半年前經社工轉介入住了一間安老院接受療養。

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在Kit出事後，一直對她不離不棄的是拍拖6年的未婚夫Ron。Ron與Kit本身同居，去年更打算結婚，無奈遭此巨變。Ron會定期接送Kit做物理治療、覆診，早上Ron要上班，晚上就會接送Kit去做針灸。

Ron在節目上受訪表示極不好受，自Kit出事後，自己將近半年來都睡得不好，兩人同居的家中僅剩他一人，睡覺也要在客廳睡，而身邊人曾表示不支持他的決定：

自己屋企人初初都唔支持，覺得你一個人點搞呀？曾經都有諗過放棄，但掉返轉諗，如果我連一個自己認定嘅人，去同自己行下半世嘅人，都話放棄就放棄，你點面對自己父母？

當我放棄佢，你點樣面對自己下一位？如果你有病我就走咗去，我就唔理你啦，我點樣去面對？我做唔出。

▲ Ron受訪時眼泛淚光。（影片截圖）

接受訪問期間，Ron更眼泛淚光，望向Kit深情表示：

你唔放棄，我唔放棄，好冇？

其實除了Ron之外，Kit還有媽媽。Ron表示，在Kit出事後曾聯絡過Kit媽媽，但媽媽回應稱自己正在工作中，無法趕來，然後就沒有來，不了了之。直到Kit做完手術第3、4日，Kit媽媽仍然很少前看望女兒。

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Ron因工作分身不暇，曾向Kit媽媽反映，希望對方可幫手照顧女兒，但得到的回覆總是「好忙」。院舍姑娘亦接受訪問稱，半年來見Kit媽媽的次數不多於10次。反而是Kit媽媽對申請女兒的醫療津貼等十分積極，Ron並透露：

媽媽去攞呢啲支援時就好爽快，但攞完就冇攞返出嚟，一年嚟所有開支都係由我一個人負責。

到我問佢攞錢，咩理由都有，收唔到、冇申請、唔識用櫃員機、唔知銀行喺邊。

《東張西望》節目主持人其後成功採訪到Kit媽媽。從預告可見，Kit媽媽表示自己「唔得閒」。當被問到會否擔心女兒情形，她就以「佢冇訊息俾我、又冇打電話俾我」作回應，更主動取出一個保險箱，表示自己有錢：「唔需要佢養我。」

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責任編輯：羅嘉欣