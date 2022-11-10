【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正

▲ 一齊睇騷。

MIRROR成員江𤒹生（AK）早前傳出與前商台DJ麻利拍拖傳聞，不過事後AK出席活動時回應緋聞直指二人只屬好朋友關係，又指因自己第一次養狗，所以不時都會問朋友怎樣照顧，而麻利與One Promise 的Anton 都是其首要找的人選，並強調自己現時單身。

至於樂隊The Hertz及陳健安（安仔）昨日（11月9日）在麥花臣舉辦《我是現場》音樂會，不少藝人亦有到場撐場，AK亦有到場支持。

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AK與麻利前後腳入場睇騷

不過AK為避開群眾在音樂會開始前才抵達，而與AK一同進場欣賞演唱會的人就是最近被指緋聞女友的麻利。

網上更流傳一段短片，就是AK與麻利一同欣賞音樂會，AK在工作人員及保安的陪伴下進入場地，附近都有不少的粉絲圍觀，而麻利則尾隨著AK進入場地。

雖然在音樂會時二人被分到不同的坐位與各自朋友欣賞，但在音樂會完結後，AK在工作人員及保安的協助下離開，有粉絲在現場見到AK時亦有呼喚他，他亦有點頭回應。

而麻利在離開場地時率先走到前面，急步向前走，AK亦尾隨在後，待麻利回到車上後，AK亦跟隨上車一同離開，工作人員才返回場地。

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