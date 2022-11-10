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【強制檢測】政府突擊檢查天水圍牛池灣兩大廈　揪24人未強檢14人被罰1萬元

社會 11:42 2022/11/10

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政府突擊檢查天水圍牛池灣兩大廈，揪24人未強檢14人被罰1萬元。（資料圖片）

政府今早（10日）突擊檢查天水圍天盛苑盛旭閣及牛池灣嘉峰臺5座，在大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，兩行動共檢查905名受檢人士，發現24人未有強檢，其中14人遭發1萬元定額罰款通知書。

​康樂及文化事務署聯同元朗警區和衞生署在早前列入強檢公告的天水圍天盛苑盛旭閣出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查約456名受檢人士，12人被發現未有遵從強制檢測公告，其中7人獲發1萬元定額罰款通知書。

環境及生態局與環境保護署聯同黃大仙警區和衞生署在早前列入強檢公告的牛池灣嘉峰臺5座出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查約449名受檢人士，12人被發現未有遵從強制檢測公告，其中7人獲發1萬元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：李榮忠

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