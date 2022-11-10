【恩愛夫妻】走過高山低谷慶祝結婚10周年　張頴康揀四季酒店撐枱腳有洋蔥

▲ 好Sweet！

圈中恩愛夫妻張頴康麥雅緻結婚10周年，兩人放低3子女去撐枱腳二人世界，張頴康揀了四季酒店跟太太撐枱腳，但原來揀這間酒店的原因是內含洋蔥！

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張頴康上載與麥雅緻的恩愛合照上社交網，並大講愛的宣言感謝太太

「錫婚」 結婚十週年喇！亦即係代表我做咗人老公十年喇！回想返呢十年，我哋經歷咗好多嘢！由兩公婆變成3位小朋友嘅父母；經歷事業上嘅高高低低，都係由我老婆陪住我，支持我，先至有結婚十週年呢一日！

兩人更重拾拍拖時的樂趣，一齊去玩夾公仔，玩遊戲機：

呢一日，我哋放低啲小朋友，兩公婆出去拍拖！先去行吓街，玩吓遊戲機，再夾公仔！好有當時未做父母之前嘅感覺！

夜晚張頴康就安排了四季酒店晚飯，但原來內裡有段古，麥雅緻好想婚禮在四季酒店舉行，但是張頴康當年賺錢不多，環境不好根本負擔不起，不過太太沒有介意，改為到張頴康能夠負擔得起的場地舉行，張頴康又感謝太太：

仲將我哋嘅婚禮搞得好溫馨，好感動，好有意思添！所以，一個咁好嘅女仔，我點可以放過？

張頴康最後仲公開向太太示愛：「老婆！呢十年你走唔出我嘅魔掌，以後嘅日子，你都唔好妄想有機會喇！辛苦哂你照顧3個小朋友之餘，仲要成日照顧我嘅情緒！我愛你。餘生……..請繼續指教！」

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張頴康出道時，跑龍套更長達10年，加上生於破碎家庭，自小由嫲嫲獨力撫養的他，父母的離異令他心靈受創，年少時經常到酒吧。有一次，曾因醉酒傷人而被告，當時拍拖未夠一個月的女朋友麥雅緻幫忙處理事件找律師，最後成功解決事件。亦因為此，他迷途知返，重拾對婚姻的希望，更認定麥雅緻做終生伴侶。

而麥雅緻則出身家境好，學歷高，畢業於三藩市大學（University of San Francisco）教育碩士課程，不過她未有嫌棄張頴康，就算結婚未能在四季擺酒，都願意跟對方捱，陪對方走過高山低谷。

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責任編輯︰王明芳