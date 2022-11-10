【名人時尚】《尚氣》劉思慕爆肌行內衣騷　樂壇天后Rihanna產後光速修身壓場

▲ Rihanna天后回朝，除了請來好友超模助陣，更請來《尚氣》劉思慕赤裸上身演出，盡顯多元文代社會。

坐擁６億美元身家光速修身的美國流行天后蕾哈娜（Rihanna）重回世界潮流一姐地位！呢個11月簡直係Rihanna月，除了為《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther 2: Wakanda Forever ）開金口唱電影主題曲〈Life me Up〉，其年度大騷——自家內衣品牌Savage x Fenty與串流平台Prime Video合作的《Savage x Fenty SHOW Vol.4》亦日前上架，更請來Marvel 超級英雄「尚氣」赤裸上身幫拖！

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雖然曾被人笑指職業不再是歌手的Rihanna（對上一張專輯是2015年推出的《Anti》），用排山倒海式行動證明自己「天后回朝」：今年二月承認懷孕，五月為愛郎A$AP Rocky誕下一子，休息唔夠兩個月，又在自己IG post一段上身穿有帽外套下身穿內褲的超性感短片，至今點擊率已達4,500萬，一切都只不過係熱身。

她的年度大作《Savage x Fenty SHOW Vol.4》今年邀請來多位巨星助陣演出，包括已故老佛爺（Karl Lagerfeld）最愛起用的超模Cara Delevingne、Joan Smalls 和Irina Shayk，仲有Marvel 超級英雄「尚氣」劉思慕登場，個個半裸性感身形火辣演出！

記者：黃鑑江