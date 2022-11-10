  • 27°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 13:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名人時尚】《尚氣》劉思慕爆肌行內衣騷　樂壇天后Rihanna產後光速修身壓場

休閒消費 12:33 2022/11/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

Rihanna天后回朝，除了請來好友超模助陣，更請來《尚氣》劉思慕赤裸上身演出，盡顯多元文代社會。

坐擁６億美元身家光速修身的美國流行天后蕾哈娜（Rihanna）重回世界潮流一姐地位！呢個11月簡直係Rihanna月，除了為《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther 2: Wakanda Forever ）開金口唱電影主題曲〈Life me Up〉，其年度大騷——自家內衣品牌Savage x Fenty與串流平台Prime Video合作的《Savage x Fenty SHOW Vol.4》亦日前上架，更請來Marvel 超級英雄「尚氣」赤裸上身幫拖！

    點擊圖片放大
    +10
    +9

雖然曾被人笑指職業不再是歌手的Rihanna（對上一張專輯是2015年推出的《Anti》），用排山倒海式行動證明自己「天后回朝」：今年二月承認懷孕，五月為愛郎A$AP Rocky誕下一子，休息唔夠兩個月，又在自己IG post一段上身穿有帽外套下身穿內褲的超性感短片，至今點擊率已達4,500萬，一切都只不過係熱身。

她的年度大作《Savage x Fenty SHOW Vol.4》今年邀請來多位巨星助陣演出，包括已故老佛爺（Karl Lagerfeld）最愛起用的超模Cara Delevingne、Joan Smalls 和Irina Shayk，仲有Marvel 超級英雄「尚氣」劉思慕登場，個個半裸性感身形火辣演出！

記者：黃鑑江

相關文章

【機票優惠】新航11月早鳥優惠　飛獅城$2,195起歐洲$4,585起【內附連結】
今日 12:10
【機票優惠】新航11月早鳥優惠　飛獅城$2,195起歐洲$4,585起【內附連結】
【M+博物館】日本波點女王草間彌生展必看3組全新作品　逾200件展品周六揭幕【內附連結】
16:25 2022/11/09
【M+博物館】日本波點女王草間彌生展必看3組全新作品　逾200件展品周六揭幕【內附連結】
【MIRROR成員】陳卓賢代言YSL Beaute推聖誕限量版　Ian神秘黑色dress up冧冧Hellosss【內附多圖】
12:07 2022/11/09
【MIRROR成員】陳卓賢代言YSL Beaute推聖誕限量版　Ian神秘黑色dress up冧冧Hellosss【內附多圖】

你可能感興趣

【機票優惠】新航11月早鳥優惠　飛獅城$2,195起歐洲$4,585起【內附連結】
今日 12:10
【機票優惠】新航11月早鳥優惠　飛獅城$2,195起歐洲$4,585起【內附連結】
【M+博物館】日本波點女王草間彌生展必看3組全新作品　逾200件展品周六揭幕【內附連結】
16:25 2022/11/09
【M+博物館】日本波點女王草間彌生展必看3組全新作品　逾200件展品周六揭幕【內附連結】
【MIRROR成員】陳卓賢代言YSL Beaute推聖誕限量版　Ian神秘黑色dress up冧冧Hellosss【內附多圖】
12:07 2022/11/09
【MIRROR成員】陳卓賢代言YSL Beaute推聖誕限量版　Ian神秘黑色dress up冧冧Hellosss【內附多圖】
時尚 電影 歌手 Marvel 懷孕 設計師 表演 媒體 時裝服飾

最高瀏覽

【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
17:27 2022/11/09
【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公
【長洲MMA】錢嘉樂遭挑釁街頭毆鬥處下風？　經理人回應：暫時未找到他
10:37 2022/11/09
【長洲MMA】錢嘉樂遭挑釁街頭毆鬥處下風？　經理人回應：暫時未找到他
【癌症殺手】女子用易潔鑊煮食30年患卵巢癌　醫生揭做錯5件事增致癌風險
10:59 2022/11/09
【癌症殺手】女子用易潔鑊煮食30年患卵巢癌　醫生揭做錯5件事增致癌風險