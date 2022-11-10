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【中風治療】61歲如花中風半身癱瘓 李健仁治療3年回歸電影圈

健康 14:04 2022/11/10

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61歲李健仁「如花」中風半身癱瘓 積極治療3年終回歸電影圈

喜劇是不少人的「假日最愛」。61歲男星李健仁「如花」近年長居於內地，早年曾中風以致半身癱瘓，更一度失去說話能力。幸得家人等支持及照顧，積極回港復康3年，終可回歸電影圈。

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男星李健仁最為港人認識的角色定必是「如花」，角色名字甚至一度被港人形容為「醜」的代名詞。自他開始淡出香港電影圈後便一直長居內地。

2019年，內地媒體傳出李健仁中風的消息。據悉，當天李健仁與助手一起「焗桑拿」，突然感頭痛，隨後暈倒。助手即時將其送院，醫生診斷後證實李健仁中風，情況一度嚴重需接受緊急開腦手術。經搶救後，李健仁脫離危險期，惟左腦受損、右邊身癱瘓及失去語言能力。隨後在家人的陪同下回港，積極治療及進行物理治療。

中風後的他曾度只瘦至109磅，他的妻子一直悉心照料。曾與李健仁合作多齣經典電影的周星馳與好友田啟文亦有表示關心。康復後他曾於其個人微博上公開感激古天樂的幫助，形容他「出錢出力」支援他的復康之路。

中風後接近3年後，李健仁最近回歸電影圈，客串鄭文輝（甜筒輝）投資的新戲。與其合作的演員透露，雖然李健仁中風後明顯消瘦，行動亦比以往較慢。但他的精神狀態十分好，拍攝過程盡顯專業演員的態度。

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責任編輯：羅嘉欣

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