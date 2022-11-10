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【BNO簽證修訂】14.2萬名港人申請BNO　英國內政部：近三分一BNO申請者為18歲以下人士

社會 12:10 2022/11/10

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(資料圖片)

英國政府2021年為持有英國國民（海外）護照（BNO）港人推出移居簽證計劃。根據《南華早報》昨日（9日）報道，大約14.2萬名申請的港人之中，有大約三分一的申請者是18歲以下人士，而年齡在25歲至54歲的人佔多數。

報道指出，受到《港區國安法》實施的影響，以及持續多時的嚴格防疫措施，導致香港大批人口外流。從2021年1月31日到今年6月30日，就有大約12.15萬人離港，創下近60年來的新高，同時亦拖累香港就業人口接近低位。

英國政府亦在上月更新入境規定，正式擴大BNO申請資格，根據現行簽證，回歸後出生港人只能在父母其中一方同行，才可移居英國生活﹑工作及就學。但修改完成後，只要父母其中一人擁有BNO，97後出生港人能夠自行申請BNO簽證，並獨立前往英國。

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記者：余思嵐

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