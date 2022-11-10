【癌症殺手】50歲茹素婦迷信拒切大腸瘜肉　長期吃兩類食物致加速惡化成大腸癌

▲ 50歲婦茹素十年，因迷信拒切大腸瘜肉，2年後血便惡化成大腸癌。

身體檢查出現任何毛病，一定要及時治療，千萬不要耽誤病情。台灣有一名50多歲婦人，因宗教信仰拒絕切除大腸瘜肉，結果2年後病情惡化出現血便，再就醫時已發展成大腸癌，付出代價倍增。

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台灣肝膽腸胃科醫生張振榕在節目《醫師好辣》分享病例。一名50多歲、有宗教信仰的婦人，在進行大腸鏡檢查時發現有瘜肉，卻因信仰問題拒絕切除。即使醫生再三勸告逾10分鐘，婦人仍是不同意切除。結果兩年後，婦人因大便出血再次求醫，醫生檢查後發現，婦人大腸內有一個0.8厘米的腺瘤，確診為大腸癌三期，不僅大腸要切除一半，同時還要進行化療。

長期吃兩類食物致惡化

張醫生指出，該名婦人因信仰茹素10年，但長期食用的都是加工素食，例如素肉、素雞、素魚等；而且她還很愛吃甜食。因此，婦人的高油脂飲食、肥胖、缺乏纖維素攝取等，均是可致大腸癌的高危因素，最終惡化成癌症。

出現瘜肉不處理可形成入侵性癌症

大腸癌是全球第三高發病率，在香港也高踞第二位最常見癌症之列，其中超過95%的大腸癌屬於腺體癌。早前就連DJ蘇施黃也公開確診大腸癌三期，過去間歇有大便出血。外科專科醫生梁金豐指出，大腸癌初時是增生性瘜肉，然後變成管狀腺瘤，再置諸不理，會變成絨毛狀瘜肉，5至10年間有機會形成入侵性癌症。患上大腸癌，也有機會擴散至肝、腦、肺及骨等部位。瘜肉有機會惡化為大腸癌，為減低風險，發現大腸有瘜肉時應考慮切除。

多吃高纖維食物預防癌症

不良的的飲食習慣及生活習慣可引發大腸癌。台灣營養師余朱青建議，多攝取富含膳食纖維的新鮮蔬果，促進排便，幫助腸道蠕動、減少食物停留腸道過久而引發不好的變質機率，有助於降低發炎反應及預防大腸癌發生。

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責任編輯：羅嘉欣