【叱咤樂壇】傳環球唱片與903鬧不和　旗下歌手全缺席叱咤樂壇頒獎典禮記者會

▲ 環球唱片旗下歌手全缺席叱咤樂壇頒獎典禮記者會。

叱咤樂壇頒獎典禮記者會於今日（11月10日）在昂坪市集舉行，其實今年叱咤記招原定於11月1日舉行，但因為颱風而改期為今天。不過因為改日子，MIRROR成員不能全夾到檔期，所以不能全員出席，只有9位成員到場。

另外，由年初已有傳因為歌曲上榜及獎項問題與叱咤903鬧不和的環球唱片，旗下歌手不出席今日記招。

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▲ 今日早上，昂坪已逼滿粉絲。（陳慧安 攝）

全民投票

獎典禮今年共頒發49個獎項，包括叱咤樂壇生力軍男歌手、女歌手、組合的金、銀、銅獎共9個獎項。而且一如往年，沿用「叱咤樂壇流行榜 - 903專作推介」的歌曲播放率為統計基礎，由樂迷投票選出我最喜愛的男女歌手、組合、歌曲大獎，以行動支持喜愛歌手及歌曲。

「叱咤樂壇我最喜愛的男女歌手、組合」投票將於11月14日開始，樂迷可透過網站進入「叱咤投票站」以一人一票選最愛。而「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」則於12月12日至12月16日接受網上投票。

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