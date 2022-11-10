【日本旅遊】宵夜新蒲點新宿3層高美食街　17間多元化食堂距離車站1分鐘

▲ 東京新宿有全新三層高美食街開幕。

日本開關後，大家出發去日本了嗎？事隔兩年，東京有不少新景點，其中一個新地標位於新宿。新宿新的美食集合地「龍乃都美食街～新宿東口横丁」於10月24日開幕，內有17間餐廳，還重現了香港80年代的繁華場景，到東京旅遊的香港人又多個景點打卡兼享受美食！

「龍乃都美食街～新宿東口横丁」是24小時營業的飲食街，設有三層，一共有17間餐廳，容納1000個座位，大家可以在場內嘆盡當地日式串燒、壽司、鐵板燒、燒肉外，還有韓國菜，薄餅，甚至香港小炒大排檔都有！享受多元化美食之外，場內還有不少霓虹燈裝飾，每逢星期六晚上還有DJ在現場打碟！

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大家可以一邊享受美食，一邊感受熱鬧氣氛！飲食街距離車站只有1分鐘的路程，位置方便，來東京的港人，不仿到訪新宿這個新地標，感受東京的夜生活！

龍乃都飲食街～新宿東口横丁

地址：東京都新宿區新宿3丁目36−12杉忠大廈B1＆1F

營業時間：地面兩層：24時間；地庫一及二樓：12nn-8am

官網請按此。

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責任編緝：蕭雅文