【下流上車族】黃嘉雯水著騷驕人身段派福利　劇情大暴走網民笑林敏聰自肥【多圖】

▲ 黃嘉雯以三點式搶鏡。

由林敏聰和江美儀等主演的劇集《下流上車族》自播映以來引來網民討論，昨晚（11月9日）播出的18集《下流上車族》內，演日語學校校長的黃嘉雯（Carmaney）以水著上陣搶鏡，大派福利，當中情不自禁偷吻林敏聰。不過劇情再度「大暴走」，未知會不會爛尾收場。

昨晚《下流上車族》劇情講到Peggy（黃嘉雯飾）跟控制狂男友分手，Peggy更聲淚俱下向志明訴苦，車總更安慰說：「我陪著你，有咩想講就講，想喊便喊。」其後更帶Peggy去水上樂園遊玩散心。

【下流上車族】黃嘉雯濕身劇情被批夾硬嚟 獲林敏驄欽點演小三【多圖】

黃嘉雯派福利

可是遭同場的阿力（關曜儁飾）及阿詩（林穎彤飾）撞見，阿詩拍下志明與Peggy相片Send給雯慧（江美儀飾）。

只見穿上藍色水著的黃嘉雯盡騷驕人上圍，全程跟林敏聰手拖手去玩，走來走去的她身材十分跌盪。

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蔓蔓情緒崩潰

及後劇情講述Peggy於學校搞派對收拾汽球，突然失足墮下，喝醉的她情不自禁向志明送吻。

豈料被細女蔓蔓（羅毓儀飾）撞到正，其後蔓蔓情緒非常激動，車總從後擁抱她嘗試解釋不果。

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驄哥助入戲

Carmaney受訪時透露憑自身經歷代入角色：「現實中都遇過控制欲好強嘅男友，佢成日要我報告行蹤，又會不停打電話Check住，最誇張係我喺屋企佢都唔信我，要Video Call證明我做緊乜嘢。」

她續指演醉酒戲當日驄哥帶了酒給她助入戲，Carmaney又大爆拍攝期間搞笑事：「每一次拍呢啲Close場面，導演事前都會幫我哋試一次戲先，所以成個氣氛都好輕鬆。」

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羅毓儀演技獲讚

除Carmaney，昨晚因誤會老竇爆喊的蔓蔓，喊得相當激動到位，獲網民大讚羅毓儀童顏兼有演技：「臨尾蔓蔓喊得好慘，演得好」、「蔓蔓嗰種傷心，真係好似細路女」、「個震驚眼神好正」、「阿妹抱住隻狗喊住走演得好」。

《下流上車族》本周五就大結局，不過近日的被批劇情大暴走，如前晚（11月8日）日語學校校長Peggy出場時大玩濕水誘惑，與人夫車志明廁所邂逅結緣，被指刻意製造感情線。

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Peggy突然勾引人夫車總，而車總一直是顧家好男人，突然想出軌令人感覺劇情怪異。

對於《下流上車族》臨尾劇情大暴走，網民看到眼凸，直指情節多餘，不知最後今明播出的最後兩集能否力挽狂瀾。

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