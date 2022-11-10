【親子好去處】南豐紗廠圖畫館主題展覽　微縮拍攝盡展攝影師心思

▲ 「圖畫館再發現」攝影展。

同一件事物，不同視角會得到不一樣的體驗；閱讀時以不同觀點思考，亦會有不一樣的發現。康樂及文化事務署香港公共圖書館，將於11月15至25日於南豐紗廠舉行「圖書館再發現」攝影展。攝影師四出捕捉圖書館微縮角落，或以館長選書的閱後靈感，加入小型人偶及各種日常生活小物件，建構成令人意想不到的微型場景攝影作品。

攝影展分為「圖書館再發現/微角落」和「圖書館再發現/館長選書微日常」兩大主題，前者由攝影師到訪調景嶺公共圖書館、油麻地公共圖書館和秀茂坪公共圖書館，捕捉館內的書架、窗框裝飾、牆身和植物等微角落，再融入小人偶及各種日常小物，將大眾經常接觸卻不曾留意的陳設，建構成生活小故事攝入鏡頭，探索圖書館獨特之處。

其中一件名為「團隊精神」的作品，取景於調景嶺公共圖書館室外的設施索引牌，角位的破損痕迹幾乎沒人留意，觸覺細膩的攝影師巧妙地加入油漆工匠團隊合作修葺，就似陪伴港人成長60年的公共圖書館。由實體書開始、發展至卡式錄音帶、縮微膠卷菲林、幻燈片、光碟和電子書等豐富館藏，與時並進的發展有賴團隊的經年努力。作品結合圖書館周邊常見的物件，以饒富趣味的角度讚揚圖書館團隊的付出。

▲ 攝影團隊用心拍攝。

發掘圖書館有趣角落

有些人到圖書館或只為借書，行色匆匆；也有人喜愛在圖書館找一處無人的角落，靜靜地翻看，進入書本的想像世界。攝影團隊在創作的過程中，發現圖書館中不乏有趣的角落，有些甚至加入地區色彩等獨特元素。譬如裝飾白色牆面的木頭橫架，經團隊的巧妙發揮，竟可化身成一層層無遮擋的休憩空間，一個個坐在橫架邊緣的小小人偶，姿態各異，就像圖書館中不同人士各自享受閱讀時光的景象。

而另一主題「圖書館再發現/館長選書微日常」則由攝影師閱讀館長選書的讀後感為創作靈感，建構成貼地的生活微型場景攝影作品。將對書本的感受形象化地呈現，不僅有助讀者發掘書中的趣味，更顛覆了讀者的想像，令人產生意料不到的驚喜。

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形象化呈現館長讀後感

其中一件作品以《奶茶通俗學漫畫集》一書為靈感，館長分享指：「漫畫集中有很多令你會心微笑的場景，這些場景很多時候你我也可能曾經歷過，就像我也試過像漫畫裏的崔氏兄弟，把表面上一樣的糖罐和辣椒油罐混淆，不小心把辣椒油倒進奶茶裏！」攝影團隊將館長讀後感中的詼諧玩味重新演繹，以「暢泳在香滑奶茶」為名，將奶茶化為大海，讓小人偶在茶色海洋中暢泳，以天馬行空的手法表現享受一杯地道香醇港式奶茶的舒爽自在心情。

眾多微型作品之中，創作團隊尤為滿意「停止亂拋垃圾好嗎？」，創作取材自《我們製造的垃圾》一書，當中一個小朋友站在浮桶上，面對周遭充斥着塑膠垃圾的海洋，似是在表達一份無奈和失望，然而小人偶的右手指向海中，面向眼前兩個坐在艇上的人，就像呼喚對方一起作出改變，回應了館長分享中一句：「每個人的力量都可為我們珍愛的海洋帶來改變！」

「圖書館再發現」攝影展將同時展出立體微型場景供大眾打卡，並可即場翻閱相關書冊，細味章節內容。展覽期間更會播放短片，讓大家一窺微縮場景的幕後製作花絮。

日期：11月15至25日

地點：The Mills南豐紗廠1樓

時間：12:30pm - 6:30pm（星期一至五）、11am - 8pm（星期六及日）

備註：免費入場

記者：王嵐