【對不起幫緊你】工廠老闆做生意蝕兩層樓無錢開飯　險跳樓自殺感激太太共患難40年

▲ 工廠老闆做生意蝕兩層樓無錢開飯，險跳樓自殺感激太太共患難40年。

ViuTV節目《對不起幫緊你》旨意為嘉賓修被遺憾、達成願望。昨晚播出的第八集，主持人岑樂怡（阿妹）與柯煒林（Will）為工廠老闆何金榮（Alan）完成心願，曾經因為生意失敗意圖尋死的他，多得當年學徒的阻止，以及跟他相伴40年的太太無悔支持，才讓Alan重新出發。

節目組跟他走過昔日工廠的原址回憶往事，又幫助他完成心願，答謝兩位生命中重要的恩人。

現已退休的前工廠老闆Alan，於1976年、21歲的時候在香港開了一家小工廠，於1980年代遇上中國市場開放，不少廠家搬到內地發展，Alan的生意大受影響，兩年內勁蝕58萬。而當年美孚新邨一層700呎的單位，只賣28萬。

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▲ Alan與節目組重返工廠舊址。（節目截圖）

Alan跟節目組重遊昔日廠房，他坦言曾經試過爬到工廠外的小平台，打算一躍而下了結生命，幸好被學徒發現勸阻了他。其中一位Alan想要感謝的，就是這位學徒強仔。

不過強仔因病英年早逝，節目組唯有陪伴Alan去拜祭對方。期間Alan提到，原來強仔後來跟Alan太太的妹妹結婚組織家庭：「我們做了親戚，大家關係更加密切，在1985年最困難的時期他也幫過我，公司有時未能出糧，他仍願意繼續幫我。至今我每日都會幫他祈求後生善處，如果他的家人需要幫忙，一定會盡我所能去照顧他們。」

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10元吃一個星期

在最潦倒的時候，女兒只得1歲，Alan一家人窮到「無飯開」，唯有向大老闆借錢：「他打開銀包，我見到有1000有500，但他最後拿了100元給我，那時我心想『有無搞錯』，我每次交貨至少有數千捲筒帶、至少值幾千元，當做賒帳也好。但他只給我100。」

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最後Alan拿著100元回家，太太只花了其中的10元分開數日去買免治牛肉，連續吃了四日牛肉粥：「那刻是太太最難捱的時候，但她從未無抱怨過一句。多年來她對我不離不棄，即使我身體有事，她也未曾試過離開我。」

▲ Alan與太太極為甜蜜。（節目截圖）

相戀相伴40年

節目組到訪熱鬧的何家，家裡四代同堂，更有寄養的小孩特地回來探望，原來何家成為暫托家庭已經接近28年，家裡充滿歡笑和溫暖。何太自爆老公是她的初戀，早於14歲就認識對方、相戀至今超過40年，Alan總是把太太掛在口邊，時不時都會向太太送上親吻，至今仍非常甜蜜。

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重提當年Alan打算跳樓一事，何太馬上流淚：「他想跳樓時我跟他說不打緊，我們一出生也不富有，那就重頭再捱過囉。接著就開始捱到現在，當中當然有起有落。我常常說有甚麼事都不緊要，只要有雙手，就一定能把他們養大。開始時他無給家用，我也從無怨言，不知為何我這樣純情，我著他先去還清債務先，我們就會有好日子過。那時我只得23歲，都好多人追，但從沒想過要離開他，現在60多歲更加不會了。」

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問到何家兒子父母保持甜蜜的原因，何太聞言即搶答：「互相尊重。」兒子則補說：「我們家好有愛，從小到大，至今出門都會先錫他們一啖。可能這是他們長時間恩愛的秘密，感染到我們都一樣。」

今晚（11月10日）播出的一集，將講到何氏夫婦將會到主題樂園「拍拖」，據悉節目組更會聯同Alan一起為太太送上驚喜。

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