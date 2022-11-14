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【世界盃2022】食肆限定菜式及優惠速報　麥當勞睇波超值餐+小食店外賣8折

社會 12:13 2022/11/14

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熱門 濕疹過敏大全 Anson Lo 法證先鋒V 兒童疫苗 MIRROR演唱會 超市大搜查 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

四年一度的世界盃本月20日開鑼，想安在家中觀看球賽時，有美食與朋友分享，即睇以下世界盃限時優惠，以較抵的價錢一邊品嚐美食一邊睇波！

麥當勞推18件麥樂雞配4款特色醬

即日起，麥當勞推出18件麥樂雞配4款特色醬，迎接世界盃到來。同場有全新口味Shake Shake粉、飲品以及2款新甜品，兄弟們一面欣賞球賽一面食就最一流。

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小食之選「Wingman HK」

在中環及旺角設有分店的「Wingman HK」，以90分鐘的雞翼放題聞名，店舖同時提供外賣到會，除了提供多種口味及數量的招牌雞翼拼盤、雞腿拼盤外，菜單亦有提供辣雞漢堡、芝士通心粉等主食。

適逢世界盃將至，即日起至12月底於餐廳網站直接落單叫外賣輸入「WING 20」即可享8折優惠。另外11月19日或以前讚好facebook專頁，留言今年哪一隊會贏得冠軍及標籤2名朋友，被選中的3名幸運兒將可以贏得一百元的現金券，可於餐廳網站享用。

即日起至12月底於「Wingman HK」網站直接落單叫外賣，輸入「WING 20」即可享8折優惠。(餐廳圖片)

尖沙咀酒吧餐廳「ShowTime Sports Bar」

餐廳推出「世界盃限時優惠」，由2022年11月20日起至12月18日，世界盃小組賽到決賽期間，下午6時起恵顧，顧客只需身穿比賽當日任何隊伍的球衣，男士們的首杯飲品即享半價優惠，女士們的首杯飲品更可免費享用。多款酒精飲品包括紅酒、白酒、啤酒、清酒，另有多款特製雞尾酒如招牌Ping Pong、Smoky Ball及Snowball。

地址：尖沙咀諾士佛臺10號騰龍閣3樓

訂座電話: 2388 9050

營業時間: 星期一至日 16:00-02:00

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油麻地足球主題西餐廳「Lockeroom Dining」

為了慶祝兩週年及世界盃的開幕，11月將推出晚市身份證優惠，身份證姓名及號碼中指定字母及數字即可享優惠，中2個英文字母即有9折，中6個字母加1個數字即可享半價晚餐，全中8個字母加4個數字可享免費晚餐。詳細及細則，即看下一頁

11月份逢星期一至四、六及日晚市時段，顧客身份證號碼中有0/2、姓名有W/O/R/L/D/C/U/P，惠顧晚市套餐即可享以下優惠：

  • 姓名中2個英文字母九折
  • 姓名中3個英文字母八折
  • 姓名中4個英文字母七折
  • 姓名中5個英文字母六折
  • 姓名中6個英文字母+身份證號碼中1個數字半價
  • 姓名全中8個英文字母+身分證號碼包含2022數字免費

地址：旺角彌敦道558-560號譽發廣場8樓

訂座電話：52368680

優惠推廣日期：2022年11月逢星期一至四及六日

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記者：陳麗娜

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